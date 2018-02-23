?НБУ ослабил контроль финансовых операций "дочек" компаний из Forbes Global 2000

"Эти корпорации осуществляют свою деятельность по принципам максимальной прозрачности".

Национальный банк сообщил, что с 24 февраля украинские коммерческие банки не должны будут проводить углубленный анализ финансовых операций дочерних и афиллированных компаний-резидентов международных корпораций из списка Forbes Global 2000.

"Эти корпорации осуществляют свою деятельность в соответствии с общепринятыми для мирового сообщества стандартами и по принципам максимальной прозрачности, что позволяет считать такие операции низкорисковыми. Именно поэтому их дочерние компании и аффилированные с ними компании вошли в перечень исключений", - сообщила пресс-служба Нацбанка.

Кроме того, Национальный банк разрешил банкам при оценке рискованности операций самостоятельно учитывать географические риски и формировать собственные списки рисковых государств и территорий.

Напомним, что список Forbes Global 2000 составляется из числа крупнейших публичных компаний мира, которые оцениваются по выручке, прибыли, активам и рыночной капитализации. Возглавляет рейтинг крупнейший китайский коммерческий банк — ICBC. Ни одной украинской компании в нем нет.