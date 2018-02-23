НБУ ослабил контроль финансовых операций "дочек" компаний из Forbes Global 2000

"Эти корпорации осуществляют свою деятельность по принципам максимальной прозрачности".

?НБУ ослабил контроль финансовых операций "дочек" компаний из Forbes Global 2000

Национальный банк сообщил, что с 24 февраля украинские коммерческие банки не должны будут проводить углубленный анализ финансовых операций дочерних и афиллированных компаний-резидентов международных корпораций из списка Forbes Global 2000.

"Эти корпорации осуществляют свою деятельность в соответствии с общепринятыми для мирового сообщества стандартами и по принципам максимальной прозрачности, что позволяет считать такие операции низкорисковыми. Именно поэтому их дочерние компании и аффилированные с ними компании вошли в перечень исключений", - сообщила пресс-служба Нацбанка.

Кроме того, Национальный банк разрешил банкам при оценке рискованности операций самостоятельно учитывать географические риски и формировать собственные списки рисковых государств и территорий.

Напомним, что список Forbes Global 2000 составляется из числа крупнейших публичных компаний мира, которые оцениваются по выручке, прибыли, активам и рыночной капитализации. Возглавляет рейтинг крупнейший китайский коммерческий банк — ICBC. Ни одной украинской компании в нем нет.


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