Одесские таможенники попались на взятке за растаможку грузов из Китая

Задержаны уководитель отдела, два инспектора и бывший сотрудник ведомства.

Одесские таможенники попались на взятке за растаможку грузов из Китая
Фото: od.gp.gov.ua

Правоохранители ликвидировали коррупционную схему на Одесской таможне, в которой были задействованы руководитель отдела, два инспектора и бывший сотрудник ведомства.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Одесской области.

"В ходе расследования правоохранители задержали руководителя отдела одного из таможенных постов Одесской таможни, а также его подчиненного - инспектора, который в интересах начальника получил от предприятия неправомерную выгоду. За эти неправомерные средства таможенники обещали беспрепятственно растаможить груз, поступивший из Китая", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители установили причастность к махинациям и задержали старшего инспектора управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Одесской таможни, который, привлекая к схеме бывшего таможенника в качестве посредника, получил через него взятки от предпринимателя за беспрепятственное таможенное оформление 9 контейнеров.

Фото: od.gp.gov.ua

В общем фигуранты преступной схемы получили 1350 долларов США неправомерной выгоды от предпринимателей.

Фото: od.gp.gov.ua

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст. 368 УК осуществляет прокуратура Одесской области.

Напомним, в прошлом году замначальника Одесской таможни поймали на взятке $600.


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