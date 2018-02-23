Чешский миллиардер готов инвестировать $200 млн в разведку украинского газа, - СМИ

Компания Nafta - лидер в области разведки и добычи углеводородов в Словакии с более чем 100-летним опытом работы.

Чешский миллиардер готов инвестировать $ 200 млн в разведку украинского газа, - СМИ
Фото: ukrnafta.com

Совсем скоро украинская газодобывающая отрасль может получить нового иностранного инвестора. Словацкая нефтегазовая компания Nafta намерена инвестировать $200 млн в разведку и добычу отечественного газа.

Соответствующие заявления были сделаны представителями Nafta и ее основного акционера холдинга EPH во время недавнего визита в Киев, пишет gazeta.ua. Так, директор по разведке и добыче Йозеф Левоча представил планы по разработке Юзовского участка (в том числе проведения сейсмических работ и бурению новых 15 скважин), техническим оператором разработки которого должна стать Nafta.

Гарантом выполнения инвестиционных обязательств будет выступать крупнейший вертикально-интегрированный энергетический холдинг в Центральной Европе EPH, которому подчиняется более 50 компаний в Чехии, Словакии, Италии, Германии, Великобритании, Польши и Венгрии. Предприятия, на которых задействовано около 25 тысяч человек, работают в производстве, распределении и поставке электроэнергии, хранении и передаче газа, добыче углеводородов. Доходы EPH в 2016 году составили €4,9 млрд, а общая стоимость активов составляет более €12 млрд.

Владельцем и председателем совета директоров холдинга EPH является чех Даниэль Кржетински. По данным Forbes, его личное состояние оценивается в $2,6 млрд. В 2016 году бизнесмен занимал шестое место в списке самых богатых чехов. В рейтинг миллиардеров он попал после продажи 31% EPIF, инфраструктурного подразделении EPH, австралийскому инвестиционному фонду Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Именно к управлению EPIF относятся такие аффилированные нефтегазовые активы как Nafta и Eustream.

Нефтегазовая компания Nafta - лидер в области разведки и добычи углеводородов в Словакии с более чем 100-летним опытом работы. Она имеет мощности для хранения 2,74 млрд куб м природного газа и осуществляет разработку углеводородных месторождений у границы с Украиной.

Словацкий добытчик уже реализует в Украине совместный проект с компанией Cub Energy по разработке Ужгородской газовой площади. За два года Nafta осуществила 2D и 3D сейсмические исследования и в этом году начинает бурение поисковых скважин.


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