Киевский кинотеатр "Тампере" вернули в коммунальную собственность

Здание оценивается в 19 млн гривен.

Киевский апелляционный хозяйственный суд 22 февраля отменил решение суда первой инстанции и признал право собственности на кинотеатр "Тампере" на ул. Героев Севастополя за территориальной общиной Киева .

Об этом сообщает столичная прокуратура.

Отмечается, что в конце 2013 года частное общество зарегистрировало право собственности на комплекс кинотеатра общей площадью более 2 тыс. метров и стоимостью почти 19 млн гривен.

Однако выяснилось, что процедура отчуждения кинотеатра состоялась незаконно, а именно - в обход установленной законодательством приватизационной процедуры для объектов культуры.

"Кроме того, Киевский городской совет вообще не принимал никакого решения об отчуждении указанного целостного имущественного комплекса. Учитывая выявленные нарушения, прокуратурой был заявлен иск в суд с требованием вернуть помещение кинотеатра в коммунальную собственность", - говорится в сообщении.

Дело длительное время рассматривалось в судах.