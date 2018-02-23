Бездомный, укравший в аэропорту Парижа €500 млн, утверждает, что деньги у него украли

Правоохранители искали вора почти два месяца.

Во Франции полиция поймала бездомного, который ранее вынес из парижского аэропорта €500 млн, однако денег у него уже не было.

Об этом сообщает The Local.

В середине декабря бездомный украл €500 млн из офиса компании Loomis CIT, занимающейся операциями с наличными в аэропорту Шарль-де-Голль. После этого он бесследно исчез.

Правоохранители искали вора почти два месяца. В конце концов его выследили в приюте в пригороде Парижа. После обычной проверки личности его арестовали.

Беглец признал, что он украл деньги. Но когда его спросили, где награбленное, заявил офицерам, что его избили и ограбили, а большинство похищенной суммы - украли. Он также рассказал, что часть суммы потратил самостоятельно и раздал некоторым друзьям.

Отмечается, что маловероятно, что французские полицейские найдут деньги, так как банкноты не были маркированы несмываемыми чернилами и не содержали GPS-трекера.