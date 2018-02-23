Бездомный, укравший в аэропорту Парижа €500 млн, утверждает, что деньги у него украли

Правоохранители искали вора почти два месяца.

Бездомный, укравший в аэропорту Парижа €500 млн, утверждает, что деньги у него украли

Во Франции полиция поймала бездомного, который ранее вынес из парижского аэропорта €500 млн, однако денег у него уже не было.

Об этом сообщает The Local.

В середине декабря бездомный украл €500 млн из офиса компании Loomis CIT, занимающейся операциями с наличными в аэропорту Шарль-де-Голль. После этого он бесследно исчез.

Правоохранители искали вора почти два месяца. В конце концов его выследили в приюте в пригороде Парижа. После обычной проверки личности его арестовали.

Беглец признал, что он украл деньги. Но когда его спросили, где награбленное, заявил офицерам, что его избили и ограбили, а большинство похищенной суммы - украли. Он также рассказал, что часть суммы потратил самостоятельно и раздал некоторым друзьям.

Отмечается, что маловероятно, что французские полицейские найдут деньги, так как банкноты не были маркированы несмываемыми чернилами и не содержали GPS-трекера.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Крупный роSSийский банк решил максимально сократить своё присутствие в УкраинеКрупный роSSийский банк решил максимально сократить своё присутствие в Украине
В Киевской области нашли подземный спиртзавод, замаскированный под овечью фермуВ Киевской области нашли подземный спиртзавод, замаскированный под овечью ферму
Приватбанк предупредил клиентов о новой схеме массового фишинга личных данныхПриватбанк предупредил клиентов о новой схеме массового фишинга личных данных
Школярам райцентру на Житомирщині купили квадроцикли за 206 тисяч
Украинцам поднимут тарифы на электроэнергиюУкраинцам поднимут тарифы на электроэнергию
Блок рекламы


Похожие новости
Бюро IAB запустилось в Украине, в него вошли Google, Admixer, OLX и другиеБюро IAB запустилось в Украине, в него вошли Google, Admixer, OLX и другие
В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина 90 тыс. евро и 225 долларовВ аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина 90 тыс. евро и 225 долларов
У Фонда гарантирования вкладов украли 113 га земли на ОболониУ Фонда гарантирования вкладов украли 113 га земли на Оболони
Латвийский ПриватБанк помог Курченко "отмыть" деньги Януковича, – СМИЛатвийский ПриватБанк помог Курченко "отмыть" деньги Януковича, – СМИ
В 2017 году участились случаи воровства с банковских карт. Мошенники украли 669 млнВ 2017 году участились случаи воровства с банковских карт. Мошенники украли 669 млн
Деньги украинцев проверят по-новому: Минфин презентовал законопроект о финмониторингеДеньги украинцев проверят по-новому: Минфин презентовал законопроект о финмониторинге
Николаевские "закладчики" открыли криптоферму на деньги от наркотиковНиколаевские "закладчики" открыли криптоферму на деньги от наркотиков
Bloomberg: Хакеры украли криптовалют на 1,2 миллиарда долларовBloomberg: Хакеры украли криптовалют на 1,2 миллиарда долларов
Apple заявляет, что заплатит налог в размере 38 миллиардов долларов, чтобы вернуть иностранные деньги в СШАApple заявляет, что заплатит налог в размере 38 миллиардов долларов, чтобы вернуть иностранные деньги в США
Шведская турфирма ищет сотрудников, которые будут спать в гамаке за деньгиШведская турфирма ищет сотрудников, которые будут спать в гамаке за деньги
Последние новости
Подгружаем последние новости