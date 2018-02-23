Луганське КЕВ роздало своїм підприємцям ще 26 мільйонів за коштовні дрова
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ 12, 13 та 20 лютого за результатами відкритих торгів замовив тринадцятьом підприємцям дрова твердолистяних порід на суму 26,34 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Замовлено загалом 35 665 складських метрів дров середньою вартістю 738 грн/скл. м. Договори підписано з тринадцятьма підприємцями – постійними постачальниками КЕВ Луганська (повний перелік переможців та їх конкурентів у таблиці).
На усіх тендерах конкурували підприємці з числа постійних постачальників Луганського КЕВ, окрім двох аукціонів, на які прийшов підприємець Павло Іванін із Покровська, який раніше не отримував замовлень від відділу.
В обох випадках його конкурсні пропозиції були найдешевшими, однак відхилені Комітетом. На одному з аукціонів єдиною
Нагадаємо, Луганське КЕВ замовляє дрова, беручи за одиницю вимірювання складометр (1 скл. м = близько 0,75 куб. м). У перерахунку вартість кубічного метра коливатиметься у межах 980-1000 грн.
|Постачальник
|Конкурент на торгах
|Заявлений обсяг, складометр
|Ціна за складометр, грн (без ПДВ)
|Сума угоди, млн грн
|Обсяг, конвертований у куб. м
|Ціна за куб. м, грн
|Договори від 12 лютого
|Дмитренко Дмитро Ананійович
|Кравцова Вікаліна Олександрівна
|2071
|735
|1553,25
|980
|Шевченко Антон Сергійович
|Зябко Артем Ігорович
|2072
|741
|1554
|988
|Ракома Василь Миколайович
|Волк Сергій Миколайович
|2076
|738
|1557
|984
|Коваленко В’ячеслав Іванович
|Алієва Ельміра Закаріївна
|2075
|737
|1556,25
|983
|Д’яченко Іван Максимович
|Мужичук Іван Володимирович
|2070
|736
|1552,50
|981
|Ключко Дмитро Володимирович
|Дмитренко Дмитро Ананійович
|2081
|738
|1560,75
|984
|Скляренко Ольга Миколаївна
|Мужичук Олексій Володимирович
|2080
|737
|1560
|983
|Мужичук Олексій Володимирович
|Іванін Павло Володимирович (відхилена найдешевша пропозиція)
Коваленко В’ячеслав Іванович
|2060
|715
|1545
|953
|Тімченко Інна Володимирівна
|Іванін Павло Володимирович
(відхилена найдешевша пропозиція)
Дмитренко Дмитро Ананійович
|2064
|750
|1548
|1000
|Договори від 12 лютого
|Колесников Віталій Анатолійович
|Скляров Андрій Вікторович
|1410
|739,50
|1057,5
|986
|Тімченко Андрій Володимирович
|Кравцова Вікаліна Олександрівна
|1630
|751
|1222,5
|1001
|Чудновець Олександр Юрійович
|Мужичук Іван Володимирович
|2082
|740
|1561,5
|987
|Договори від 20 лютого
|Алієва Ельміра Закаріївна
|Зябко Артем Ігорович
|4313
|742
|3234,75
|989
|Дмитренко Дмитро Ананійович
|Коваленко Аліна Юріївна
|4183
|737
|3137,25
|983
|Шевченко Антон Сергійович
|Скляренко Андрій Васильович
|3398
|740
|2548,5
|987
|?
|35 665
|26,34
|26 749
Як раніше повідомляли «Наші гроші», на тендери Луганського КЕВ щодо закупівлі дров систематично приходять одні і ті ж підприємці, пов’язані між собою родинними чи дружніми зв’язками.
З кінця 2016 року Луганське КЕВ витратило на дрова твердих порід уже майже 124 млн грн. Станом на 21 лютого у системі «Прозорро» в стані активних закупівель перебуває ще 21 тендер очікуваною вартістю 48 млн грн.
Керівником КЕВ м. Луганськ із серпня 2017 року є Володимир Мізякін, який до цього працював заступником начальника відділу.
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Финансы
23.02.2018 10:00