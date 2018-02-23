Луганське КЕВ роздало своїм підприємцям ще 26 мільйонів за коштовні дрова

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ 12, 13 та 20 лютого за результатами відкритих торгів замовив тринадцятьом підприємцям дрова твердолистяних порід на суму 26,34 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено загалом 35 665 складських метрів дров середньою вартістю 738 грн/скл. м. Договори підписано з тринадцятьма підприємцями – постійними постачальниками КЕВ Луганська (повний перелік переможців та їх конкурентів у таблиці).

На усіх тендерах конкурували підприємці з числа постійних постачальників Луганського КЕВ, окрім двох аукціонів, на які прийшов підприємець Павло Іванін із Покровська, який раніше не отримував замовлень від відділу.

В обох випадках його конкурсні пропозиції були найдешевшими, однак відхилені Комітетом. На одному з аукціонів єдиною підставою для відхилення пропозиції послугувало неподання копії 6 сторінки паспорта, при цьому, підприємець надав копії інших заповнених сторінок.

Нагадаємо, Луганське КЕВ замовляє дрова, беручи за одиницю вимірювання складометр (1 скл. м = близько 0,75 куб. м). У перерахунку вартість кубічного метра коливатиметься у межах 980-1000 грн.

Постачальник Конкурент на торгах Заявлений обсяг, складометр Ціна за складометр, грн (без ПДВ) Сума угоди, млн грн Обсяг, конвертований у куб. м Ціна за куб. м, грн
Договори від 12 лютого
Дмитренко Дмитро Ананійович Кравцова Вікаліна Олександрівна 2071 735 1,52 1553,25 980
Шевченко Антон Сергійович Зябко Артем Ігорович 2072 741 1,54 1554 988
Ракома Василь Миколайович Волк Сергій Миколайович 2076 738 1,53 1557 984
Коваленко В’ячеслав Іванович Алієва Ельміра Закаріївна 2075 737 1,53 1556,25 983
Д’яченко Іван Максимович Мужичук Іван Володимирович 2070 736 1,52 1552,50 981
Ключко Дмитро Володимирович Дмитренко Дмитро Ананійович 2081 738 1,54 1560,75 984
Скляренко Ольга Миколаївна Мужичук Олексій Володимирович 2080 737 1,53 1560 983
Мужичук Олексій Володимирович Іванін Павло Володимирович (відхилена найдешевша пропозиція)

Коваленко В’ячеслав Іванович

 2060 715 1,47 1545 953
Тімченко Інна Володимирівна Іванін Павло Володимирович

(відхилена найдешевша пропозиція)

Дмитренко Дмитро Ананійович

 2064 750 1,55 1548 1000
Договори від 12 лютого
Колесников Віталій Анатолійович Скляров Андрій Вікторович 1410 739,50 1,04 1057,5 986
Тімченко Андрій Володимирович Кравцова Вікаліна Олександрівна 1630 751 1,22 1222,5 1001
Чудновець Олександр Юрійович Мужичук Іван Володимирович 2082 740 1,54 1561,5 987
Договори від 20 лютого
Алієва Ельміра Закаріївна Зябко Артем Ігорович 4313 742 3,20 3234,75 989
Дмитренко Дмитро Ананійович Коваленко Аліна Юріївна 4183 737 3,08 3137,25 983
Шевченко Антон Сергійович Скляренко Андрій Васильович 3398 740 2,51 2548,5 987
? 35 665 26,34 26 749

Як раніше повідомляли «Наші гроші», на тендери Луганського КЕВ щодо закупівлі дров систематично приходять одні і ті ж підприємці, пов’язані між собою родинними чи дружніми зв’язками.

З кінця 2016 року Луганське КЕВ витратило на дрова твердих порід уже майже 124 млн грн. Станом на 21 лютого у системі «Прозорро» в стані активних закупівель перебуває ще 21 тендер очікуваною вартістю 48 млн грн.

Керівником КЕВ м. Луганськ із серпня 2017 року є Володимир Мізякін, який до цього працював заступником начальника відділу.


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