Філії «Укргазвидобування» купили позашляховиків Land Cruiser ще на 9,4 мільйона

Філії ПАТ «Укргазвидобування» у січні-лютому уклали три угоди про закупівлю автомобілів Toyota Land Cruiser Prado Євро 6 на загальну суму 9,41 млн грн. Про це повідомляється у системі « Прозорро ».

«Спеціалізована аварій«Укрбургаз» за 7,30 млн грн. замовив ТОВ «Артсіті» Олега Топчія і росіянина Олександра Лалаяна сім таких позашляховиків по 1,04 млн грн.

но-рятувальна служба «Лікво» заплатить тій самій «Артсіті» за один такий автомобіль 1,06 млн грн.

«Укргазспецбудмонтаж» замовив ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, Лтд» Олексія Шоха та Олександра Корнієнка білий позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 2.7 6 A/T Comfort за 1,04 млн грн.

В останньому випадку автівка матиме дві фронтальні, дві бокові подушки безпеки та одну для колін водія, дві шторки безпеки, багатофункціональний дисплей, системи безпеки, камеру заднього виду, кондиціонер, мультимедійну систему, електропривод дзеркал, бокові пороги, бампер в колір кузова, задній протитуманний ліхтар тощо.

За даними з відкритих джерелах, таку комплектацію продають по 1,13 млн грн.

Сума угод на 7% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі у 10,16 млн грн.

На обох виграних «Артсіті» тендерах переможці змагались лише між собою, а на останньому – ще й ТОВ «Автосаміт на Столичному» Таріела Васадзе і ТОВ «Гранд Мотор» Марії Гвоздьової та Тетяни Дерешук.

Нагадаємо, раніше «Львівгазвидобування» за 5,35 млн грн. купило у «Гранд Мотора» п’ять автомобілів Toyota Land Cruiser Prado по 1,07 млн грн.