Макарівські освітяни купили молоко на третину дорожче ринку, бо дешевша землячка переможця «злилася»
Відділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації Київської області 29 січня за результатами тендеру замовив ФОП Глущенко Владислав Степанович молока на 311 тис грн. Про це повідомляється у системі
Цьогоріч у навчальні заклади Макарівського району поставлять 9 800 л пастеризованого коров’ячого питного молока жирністю 2,5% у пакетах по 25,50 грн./л та 970 кг згущеного молока жирністю 8,5% у бляшанках по 62,88 грн./кг без ПДВ.
За
Згущене молоко 8,5% у бляшанках один із виробників продає на сайті по
Днями Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 320 тис грн.
Єдиний конкурент ФОП Іваненко Ірина Миколаївна із нижчою на 5% ціною відмовився від участі в закупівлі у зв’язку з укладенням інших договорів.
Обидва суперника зареєстровані в смт. Іванків на Київщині.
Підприємець Владислав Глущенко володіє ПП «Школярик» сам, ПП «Іван Холдінг» з Іваном Рябовим, а також ТОВ «Вік-Тех Агро» з Анатолієм Машталяром і Кирилом Безсмертним.
У свою чергу Безсмертний володіє
Мирославу Павленку і Олександру Леляку належить
Олександр Леляк володіє
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23.02.2018 08:17