«Центренерго» за 240 мільйонів замовило оточенню Сольвара супровід вугілля з «Южного» на третину дорожче від ринку
ПАТ «Центренерго» 12 лютого за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Екскомсервіс» про транспортно-експедиційне обслуговування імпортного вугілля на 240,00 млн грн. Про це повідомляється у системі
Сума договору розрахована на те, що в лютому-вересні буде вивантажено 1 млн т імпортного вугілля у ДП «Морський торговельний порт «Южний».
Комісія експедитора складає 5%, а вартість послуг – 240,00 грн., або $8,87 за тонну.
У листопаді 2017 року ТОВ Фірма «Технова» Анатолія Шкрібляка замовила ТОВ «Портінвест Лоджистік» Ріната Ахметова супровід імпортного вугілля в «Южному» по
Також за даними «Наших грошей» ще дешевше коштують аналогічні послуги у «Южному» для самої групи «ДТЕК» Ахметова – $5-6 за тонну.
У червні 2017 року «Центренерго» замовило «Екскомсервісу» аналогічні послуги по 268,68 грн., або $10,32 за тонну. У доларах це на 16% дешевше від нової угоди.
Однак директор «Технови» навесні 2017 року називав значну нижчу ціну перевалки
Пропозиція переможця на 11% нижча від очікуваної вартості закупівлі.
Єдиним допущеним конкурентом був сам «Морський торговельний порт «Южний».
Натомість ПП «ДП Чиста країна» Валерія Серебряка зі статутним капіталом 1 тис грн. не допустили до аукціону за відсутність копії сторінки договору з портом щодо кількості діб безкоштовного зберігання вантажу на портових складських територіях.
Компанія «Екскомсервіс» із 2011 р. належить Богдану Штонді, котрий раніше працював у ТОВ «Укрзернотранс-К» (оптова торгівля/транспортні послуги). Мажоритарним співзасновником цієї фірми був земляк Штонди – народний депутат від Блоку Петра Порошенка
У 2004 р. Сольвар вийшов зі складу засновників «Укрзернотранс-К», а власниками лишилися Олексій Мозговий (пізніше
Також Мініч є родичем Сольвара по лінії колишньої дружини – сестра останньої, Валентина, в дівоцтві Лучко, пізніше взяла прізвище Мініч.
Із травня 2016 року «Центренерго» уклало угод з «Екскомсервісом» на 1,03 млрд грн.
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Финансы
23.02.2018 08:17