«Первомайськвугілля» розпиляло 79 мільйонів на російських конвеєрних стрічках

ДП «Первомайськвугілля» 19 лютого за результатами відкритих торгів замовило ТОВ «Ерлайт» гумових конвеєрних стрічок на 78,94 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено 25450 погонних метрів гумотканинної стрічки виробництва АТ «Курская фабрика технических тканей» (м. Курськ, РФ) наступних типів:

  • ШР-1000-1600-4-ЕР-400-4,5-3,5-ТГУ5 – по 3772 грн/м.п. (тут і далі ціни з ПДВ)
  • ШР-1200-1600-4-ЕР-400-4,5-3,5-ТГУ5 – 4 526,40 грн/м.п.
  • ШР-800-800-4-ЕР-200-4,0-2,0-ТГУ5 – 2 189,60 грн/м.п.
  • ШР-1000-1000-5-ЕР-200-4,0-2,0-ТГУ5 – 2 955,50 грн/м.п.
  • ШР-1200-1000-5-ЕР-200-4,0-2,0-ТГУ5 – 3 546,60 грн/м.п.
  • 2,2-1400-5 –ТК-200-2-5-2-Б-РБ ДОСТ 20-85 – 3 600 грн/м.п.

Наприкінці грудня 2016 року «Ерлайт» отримало замовлення від «Селидіввугілля» на поставку конвеєрних стрічок, тоді погонний метр стрічок коштував дешевше: першого типу з переліку вище – 2 900 грн (на 23%), третього – 1 657 грн (на 24%) та четвертого – 2 175 грн (на 26%).

Товари мають бути поставлені протягом 20 днів з моменту отримання заявки. При цьому, у договорі сторони прописали умови поставки DDP або CPT, тобто поставка відбуватиметься за рахунок продавця, але у випадку DDP ризики щодо псування товару при перевезенні нестиме продавець, а при CPT – перевізник.

На аукціон прийшли четверо учасників, однак двох з них замовник викинув ще на етапі прекваліфікації. ТОВ «Коларес-Брокерс» надало недійсний сертифікат відповідності товару, а ТОВ «Укрстройнерудкомплект» не завантажило зразок протоколу випробувань.

Таким чином, за лот конкурували ТОВ «Ерлайт» та ТОВ «Альфа НТ», чия конкурсна пропозиція була дорожчою на 1,8%. При цьому, протягом усіх етапів аукціону компанія не робила кроків на пониження цінової заявки, тож перемога дісталась «Ерлайту».

Обидві фірми пропонували стрічки одного виробника, а також принесли схожі структурно довідки. На минулому тендері за участі цих компаній, «Альфа НТ» завантажило дозвіл Держпраці в Київській області, виданий «Ерлайту» на постачання продукції «Курской фабрики технических тканей».

Раніше донецьке, а нині київське ТОВ «Ерлайт» зареєстроване на Романа Ремізова, колишнього депутата Кіровської райради в м. Донецьку від «Партії регіонів». Він же є директором компанії.

Одноосібною власницею та керівником київського ТОВ «Альфа НТ» є Поліна Малько. На початку жовтня минулого року «Наші гроші» повідомляли, що людина з таким ПІБ була представником «Ерлайту» на літній зустрічі підприємців з заступником голови Київської міської держадміністрації Миколою Поворозником.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Крупный роSSийский банк решил максимально сократить своё присутствие в УкраинеКрупный роSSийский банк решил максимально сократить своё присутствие в Украине
В Киевской области нашли подземный спиртзавод, замаскированный под овечью фермуВ Киевской области нашли подземный спиртзавод, замаскированный под овечью ферму
Приватбанк предупредил клиентов о новой схеме массового фишинга личных данныхПриватбанк предупредил клиентов о новой схеме массового фишинга личных данных
Школярам райцентру на Житомирщині купили квадроцикли за 206 тисяч
Украинцам поднимут тарифы на электроэнергиюУкраинцам поднимут тарифы на электроэнергию
Блок рекламы


Похожие новости
Оточення Дробота-Журила розіграло 30 мільйонів ОГХК за соду, на чверть дорожчу від ціни СхідГЗК
Луганське КЕВ роздало своїм підприємцям ще 26 мільйонів за коштовні дрова
«Центренерго» за 240 мільйонів замовило оточенню Сольвара супровід вугілля з «Южного» на третину дорожче від ринку
У Філатова звільняють шкільних ремонтників, щоб замість них завести приватну фірму за 10 мільйонів
Для будівництва школи в Крюківщині ціною 76 мільйонів замовили неймовірно коштовний бітумДля будівництва школи в Крюківщині ціною 76 мільйонів замовили неймовірно коштовний бітум
«Енергоатом» замовив чехам Путіна французький транспортер ядерних відходів за 100 мільйонів«Енергоатом» замовив чехам Путіна французький транспортер ядерних відходів за 100 мільйонів
Поліція підозрює, що у Дніпрі відколупали стару плитку і постелили нею парк за 5 мільйонів
«Укрспирт» відписав екс-помічнику «регіонала» 15 мільйонів на ферменти за торішніми цінами
Родичі одного з керівників «Київпастрансу» розіграли між собою 8 мільйонів на тендері «Київпастрансу»Родичі одного з керівників «Київпастрансу» розіграли між собою 8 мільйонів на тендері «Київпастрансу»
Держкосмос поділив 48 мільйонів на систему «Січ-2М» і супутник «Мікросат-М»
Последние новости
Подгружаем последние новости