"Газпром" признал поставки газа на оккупированный Донбасс безоплатными

Нафтогаз_Газпром

РоSSийский «Газпром» отказался от идеи взыскания с НАК «Нафтогаз Украины» оплаты газа, поставленного на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его данным, «Газпром» прекратил выставлять соответствующие накладные «Нафтогаз» с начала года.

«Счета не выставляли ни за январь (2018 г. – ЭП), ни за весь 2017-й» — сказал собеседник.

Причин изменения своей позиции по этому вопросу роSSийская компания не озвучивала.

Предполагается, что она связана с прошлогодним проигрышем «Газпрома» «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже, где рассматривался также вопрос оплаты поставок газа на оккупированную территорию Украины.

Как сообщала ЭП, претензии «Газпрома» за газ, прокачанный на захваченную часть Донбасса, составляли около $1,3 млрд.

Ежегодные поставки роSSийского газа на неподконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей составляют около 2 млрд кубов.

Это снабжение началось еще в 2015 году в одностороннем порядке по решению «Газпрома».


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