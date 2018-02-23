"Газпром" признал поставки газа на оккупированный Донбасс безоплатными
РоSSийский «Газпром» отказался от идеи взыскания с НАК «Нафтогаз Украины» оплаты газа, поставленного на оккупированную территорию Донбасса.
Об этом
По его данным, «Газпром» прекратил выставлять соответствующие накладные «Нафтогаз» с начала года.
«Счета не выставляли ни за январь (2018 г. – ЭП), ни за весь 2017-й» — сказал собеседник.
Причин изменения своей позиции по этому вопросу роSSийская компания не озвучивала.
Предполагается, что она связана с прошлогодним проигрышем «Газпрома» «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже, где рассматривался также вопрос оплаты поставок газа на оккупированную территорию Украины.
Как сообщала ЭП, претензии «Газпрома» за газ, прокачанный на захваченную часть Донбасса, составляли около $1,3 млрд.
Ежегодные поставки роSSийского газа на неподконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей составляют около 2 млрд кубов.
Это снабжение началось еще в 2015 году в одностороннем порядке по решению «Газпрома».
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Финансы
22.02.2018 17:11