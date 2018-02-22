"Укрзализныця" начала продавать книги в поездах

Рассматривается также возможность введения бук-кроссинга.

"Укрзализныця" начала продажу книг в поездах "Интерсити" и "Интерсити+".

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления УЗ Евгений Кравцов в Фейсбуке.

"ПАО «Укрзализныця» начинает продажи книг. Пока приобрести литературу можно в Интерсити и Интерсити +. Рассматриваем возможность введения такой услуги и в других поездах", - написал он.

Кравцов отметил, что это новая услуга для компании, но выразил надежду, что она будет востребована среди клиентов-пассажиров.

"Есть и первые результаты - со вчерашнего дня пассажиры приобрели уже 12 книг... Мы амбициозные планы по этому проекту. В частности, возможность введения бук-кроссинг (обмена книгами) и сотрудничества с молодыми писателями. Присоединяйтесь к переменам!", - добавил и.о. главы УЗ.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Напомним, "Укрзализныця" хочет запустить duty free в международных поездах.