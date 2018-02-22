Сербия успешно завершила программу помощи МВФ

МВФ призывает сербские власти продолжать работу над модернизацией экономики.

Сербия успешно завершила программу помощи МВФ
Фото: ianp.com.ua

Сербия сегодня вышла из трехлетней программы Межународного валютного фонда (МВФ) на $1,32 млрд, показав превосходные результаты в некоторых из поставленных перед ней целей.

Заврешение программы помощи, однако, является лишь первым шагом в построении сильной и динамичной экономики, способной конкурировать в мире, сообщается на сайте МВФ.

"Программа показала себя гораздо лучше, чем ожидалось, превзойдя многие из ее макроэкономических целей, - сказал Джеймс Руф, глава команды МВФ в Сербии. - Сербии удалось выкопать себя из ямы: после того, как в течение многих лет после глобального финансового кризиса, сейчас экономика вернулась к росту в сочетании с ростом инвестиций и занятости. Начата большая работа по превращению страны в полноценную рыночную экономику; эти реформы необходимо углубить после завершения программы для Сербии, чтобы полностью реализовать ее потенциал".

Отмечается, что в 2014 году экономика Сербиистолкнулась с серьезными проблеамами. После мирового финансового кризиса 2008 года экономика страны стагнировала, а слабые государственные учреждения, сокращающиеся налоговые поступления и перерасходы правительства и государственные предприятия привели к быстрому наращиванию государственного долга. Признавая неустойчивую ситуацию, власти Сербии приняли амбициозную программу бюджетной корректировки, укрепления финансового сектора и широкомасштабных экономических реформ. МВФ поддерживал программу с помощью экономических консультаций и мониторинга наряду с предосторожным финансированием.

После трех лет усилий в рамках программы экономика страны сделала разворот. Фискальные счета со вторым по величине дефицитом в Европе в 2014 году, в 2017 году показали положительное сальдо. Экономическая уверенность улучшилась благодаря росту инвестиций как из иностранных, так и из внутренних источников. Безработица близка к историческим минимумам и сокращается. Банки стабильны, а невыплаченные кредиты сейчас ниже их докризисных уровней.

Вместе с тем, жизненно важно добиваться дальнейшего прогресса, подчеркивает МВФ. В связи с этим Фонд рекомендует правительству сконцентрироваться на том, чтобы быстрее дсотичь уровня западноевропейских стран. Достижение этой цели является первой необходимостью, чтобы избежать исхода квалифицированных сербских работников из страны в поисках лучшей жизни.

МВФ подчеркивает, что, в частности, требуется работа в таких областях, как:- реформирование институтов и государственных служб, чтобы улучшить рост частного сектора; - реконструкция государственных предприятий: Сербия реструктурировала свою неэффективную железнодорожную компанию, наладила сбор долгов в основных электроэнергетических и газовых компаниях и успешно приватизировала некоторые из них, однако многие госпредприятия по-прежнему требуют работы для успешного продолжения их работы; - улучшение бизнес-климата;- построение более совершенной инфраструктуры: дороги, телекоммуникации и энергетические сети приведут Сербию к уровню жизни, который будет соперничать с Западной Европой.


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