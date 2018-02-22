Мерія Вінниці продасть землю екс-меру, на якій він звів готель і намагався знести сусідній будинок Міноборони

Виконкомі Вінницької міської ради підготував проект рішення міськради, які депутати розглянуть 23 лютого, про надання Дмитру Дворкісу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення ділянки площею 0,027 га у власність шляхом викупу, на якій Дворкіс збудував готель. Про це написали Влад Боднар та Людмила Кліщук у «Власно».

У 2015 році екс-мер Вінниці Дмитро Дворкіс та Вінницька міськрада уклали договір земельного сервітуту на ділянку площею 0,027 га, що розташована у центрі міста по вул. Козицького (тепер Оводова), 16, і таким чином колишній міський голова отримав право користуватися землею до 2020 року. В подальшому Дворкіс швидко збудував на ній чотириповерховий готель.

Мерія Вінниці продасть землю екс-меру, на якій він звів готель і намагався знести сусідній будинок Міноборони

Поруч з ділянкою, яку отримав у користування екс-мер, знаходиться колишнє приміщення військової комендатури площею у 288 кв м, яке звели ще у 1917 році, і воно належить Міністерству оборони (Квартирно-експлуатаційному відділу (КЕВ) міста). Будівля не використовувалась останні 10 років, оскільки комендатура переїхала в інше місце.

Мерія Вінниці продасть землю екс-меру, на якій він звів готель і намагався знести сусідній будинок Міноборони

У 2016 році Дворкіс звернувся до суду, щоб знести старе приміщення МО. На його думку, воно перешкоджало йому користуватися власністю. Екс-мер аргументував, що колишня комендатура знаходиться в аварійному стані. За 10 років будівлю ніхто не ремонтував, і постійне руйнування приміщення загрожує життю та здоров’ю працівників будмайданчику та жильців готелю. Крім того, Дворкіс повідомив, що з ділянки він постійне прибирає будівельне сміття, яке утворюється в результаті руйнування комендатури.

Вінницький міський суд зайняв сторону Дворкіса, тим не менш, апеляція скасувала рішення суду першої інстанції.

В подальшому КЕВ та Міноборони подали позов на Вінницьку міськраду, Дворкіса та Івана Немировського, який поруч з екс-мером також мав у користуванні за договором сервітуту ділянку площею 0,027 га. У суді позивачі просили визнати недійсними договори сервітуту із Дворкісом та Немировським, а готельно-ресторанний комплекс – знести, оскільки він є самочинним.

Суд з’ясував, що Міноборони (в особі КЕВ м. Вінниці) є землекористувачем ділянки по вул. Козицького (тепер Оводова), 16, до якої входять ділянки на праві сервітуту Дворкіса та Немировського, але без належного оформлення своїх прав на користування землею.

Рішення про вилучення ділянки у Міноборони по вул. Козицького, 16 не приймалось, доказів протилежного суду не надано. А міськрада, укладаючи договори про встановлення земельного сервітуту для громадських потреб з Дворкісом та Немировським на ділянки по 278 кв м кожна, вийшла за межі своїх повноважень, оскільки прийняла рішення щодо ділянки, яка відноситься до земель оборони, а не комунальної власності. В результаті суд позов задовольнив.

Водночас, виконавчий комітет підгодовував проект, згідно з яким екс-мер матиме змогу придбати земельну ділянку під своїм готелем на вул. Миколи Оводова (колишня Козицького), 16-А.

Від «Наших грошей»:

Згідно з даними Реєстру судових рішень, у грудні минулого року апеляція скасувала рішення про визнання недійсними договорів сервітуту з Дворкісом та Немировським, та про знесення готелю. Зокрема, Апеляційний суд Вінницької області дійшов висновку, що Міноборони не довело своє право на спірну земельну ділянку, а також, що готель є самочинним будівництвом. Крім того, МО не обґрунтувало вимоги знесення будівлі. Міністерство намагається оскаржити рішення в касації.

Дворкіс був міським головою з 1992 року до кінця 90-х .


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