Украинец пытался вывезти в РоSSию более 70 медалей и орденов в протезах ног
Украинец пытался вывезти в РоSSию более 70 медалей и орденов в протезах ног
В среду на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области во время проверки одного из автомобилей, следовавших в РоSSию, пограничники обнаружили более 70 орденов и медалей времен Второй мировой войны.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"Во время проверки одного из авто пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы и СБУ обнаружили более 70 орденов и медалей времен второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на в пункт пропуска прибыл автомобиль марки «Ниссан», в котором в качестве пассажира ехал гражданин Украины 1972 года рождения.
"По результатам проверки в протезах его обеих ног было обнаружено 10 орденов и 63 медали времен Второй мировой войны. Нарушителя вместе с находкой передали сотрудникам СБУ. Продолжаются процессуальные мероприятия", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее украинец на тракторе пытался перевезти в РоSSию более 3 тонн мяса.
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22.02.2018 10:33