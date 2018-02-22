Украинец пытался вывезти в РоSSию более 70 медалей и орденов в протезах ног

Украинец пытался вывезти в РоSSию более 70 медалей и орденов в протезах ног

?Украинец пытался вывезти в РоSSию более 70 медалей и орденов в протезах ног
Фото: dpsu.gov.ua

В среду на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области во время проверки одного из автомобилей, следовавших в РоSSию, пограничники обнаружили более 70 орденов и медалей времен Второй мировой войны.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Во время проверки одного из авто пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы и СБУ обнаружили более 70 орденов и медалей времен второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на в пункт пропуска прибыл автомобиль марки «Ниссан», в котором в качестве пассажира ехал гражданин Украины 1972 года рождения.

"По результатам проверки в протезах его обеих ног было обнаружено 10 орденов и 63 медали времен Второй мировой войны. Нарушителя вместе с находкой передали сотрудникам СБУ. Продолжаются процессуальные мероприятия", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, ранее украинец на тракторе пытался перевезти в РоSSию более 3 тонн мяса.


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