Екс-менеджер «Укренерго», що підключав «Рошен» до мереж Борисполя, виграв ще 103 мільйони «Київобленерго»

ПрАТ «Київобленерго» 19 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Подільський енергоконсалтинг» проектних і будівельних робіт на 103,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч спроектують, збудують і налагодять мережі зовнішнього електропостачання по об’єкту «Нове будівництво ПС 110/10 кВ «Сонячна» з будівництвом ЛЕП 110 кВ до ЛЕП 110 кВ «Бровари-Кока-Кола 1,2». Гарантійний строк становить десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, два силових трансформатори Ун/Д-11 ТДН-40000/110 У1 із доставкою коштують по 18,34 млн грн./шт. З урахуванням 20% ПДВ це складає 22,01 млн грн./шт. Їхня питома вартість становить $20,3 тис за один МегаВольтАмпер потужності.

Торік у грудні «Київобленерго» замовило подібний трансформатор ТРДН-40000/110-У1 дещо дорожче – по $20,9 тис за МВА.

У жовтні 2017 року «Південна залізниця» купила трансформатор PTR 40000/170G такої ж потужності, але іншого типу по $16,0 тис за МВА, що майже на третину дешевше.

А в березні 2017 року ПАТ «Львівобленерго» замовило подібний трансформатор ТДТН-40000/110-67 У1 по $28,0 тис за МВА з ПДВ, тобто на третину дорожче.

ЗРУ-10кВ у складі 18 комірок коштує 6,73 млн грн., а два триполюсні елегазові вимикачі 100/145кВ 3150А з пружинним приводом типу BLK222 LTB 145 D1/B – 1,03 млн грн./шт.

На заробітну плату піде 2,21 млн грн., тобто 2% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,4% – 424 тис грн.

Ціна угоди на 15% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 121,06 млн грн.

У 2011 році «Подільський енергоконсалтинг» отримав дрібні держпідряди на 789 тис грн., а з травня 2016 року – на 233,61 млн грн., з яких нинішній – найбільший. У тому числі «Київобленерго» в серпні 2017 року наймало цю фірму на реконструкцію підстанції ПС 110/35/10кВ «Бориспіль» ля підключення фабрики ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен» по виробництву виробів з борошна по вул. Привокзальна, 82 у м. Бориспіль за 18,48 млн грн.

Нагадаємо, «Подільський енергоконсалтинг» фігурує у кримінальному провадженні ГПУ щодо можливої змови посадовців ПАТ «Хмельницькобленерго» з керівництвом ТОВ «Агропласт» при будівництві підстанції, що призвело до збитків у понад 8 млн грн.

Власниками вінницького «Подільського енергоконсалтингу» є його директор Сергій Шакалов, Іван Векірчик, Юрій Таранюк та Євген Дідіченко. Останній до 2017 року очолював ВП «Південно-Західна ЕС» ДП «НЕК «Укренерго». Перед звільненням із цієї посади його частка у фірмі належала дружині Наталії Пірняк. Нині вона співволодіє ТОВ «ПЕК Енерго» разом із тими ж Шакаловим, Векірчиком і Таранюком.

Також Дідіченку належить ТОВ «Несс Рнд Центр». У 2015 році депутати Львівської облради називали його ставлеником Костянтина Григоришина в «Укренерго».

Векірчик володіє групою компаній «Санвін», ТОВ «ПЕК Сервіс», ТОВ «Несс Естейт», ТОВ «Несс Груп» і ТОВ «Балкі Інвест 1», а також є співзасновником ГО «Фортеця» і ГО «Вінницький прес-клуб».

Єдиним конкурентом було ТОВ «Екніс-Україна» білоруса Олексія Казака зі статутним капіталом 3 267 грн., яким керує Віталій Сенчук. Воно є правонаступником ТОВ «Електротехнічна компанія «Екніс-Україна», директора якого підозрювали в ухиленні від сплати податків. Раніше засновником «ЕК «Екніс-Україна» на чолі з Олегом Згурським був Юрій Аракелян з Мінську, нині ж ця фірма під назвою «Дніпроелектротехмонтаж» переоформлена на грузина Гіоргі Халішвілі.


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