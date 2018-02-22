Британский стартап StatusToday с офисом в Киеве привлек $4 млн

Британский стартап StatusToday, который помогает компаниям лучше понимать своих работников с помощью искусственного интеллекта, привлек $3,91 млн. Инвесторами выступили LocalGlobe, Notion Capital и Firstminute capital. Об этом сообщает TechCrunch. , пишут AIN.UA

StatusToday был основан в 2015 году и базируется в Лондоне. Стартап предлагает компаниям инструменты, работающие с помощью искусственного интеллекта, которые показывают активность сотрудников. Это помогает сделать выводы о его продуктивности и предвидеть риски в его работе.

Сейчас в стартапе работает 14 человек, один из которых находится в Украине. В компании рассказали AIN.UA, что в конце 2017 года открыли офис в Киеве . StatusToday планирует его расширить и нанять еще троих разработчиков.

«Мы наблюдаем высокую концентрацию квалифицированных программистов в Украине — такое редко встречается в других частях Европы. Вместе с конкурентоспособными зарплатами в регионе, Киев стал отличным вариантом для создания нашей второй команды разработчиков. Наши предварительные тесты показали отличные результаты, поэтому мы решили расширять местный офис», — рассказал технический директор StatusToday Мирча Данила Думитреску.

Именно на эту цель стартап потратит привлеченные средства. Также StatusToday планирует увеличить количество клиентов и улучшить свои ИИ-инструменты.