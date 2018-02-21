Набсовет "Укроборонпрома" одобрил проведения независимого аудита

Проведение такого аудита среди государственных промышленных объединений станет первым в истории Украины.

Набсовет "Укроборонпрома" одобрил проведения независимого аудита
Фото: Інформатор

Наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром" одобрил начало проведения независимого аудита, техническое задание и процедуры закупки консалтинговых услуг.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"Проведение такого аудита среди государственных промышленных объединений станет первым в истории Украины. Благодаря этим мерам будет разработан наиболее действенный комплекс мер для развития всей оборонной промышленности и дальнейшей евроатлантической интеграции всего оборонно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.

На заседании присутствовали представители консалтинговых компаний, которые принимают участие в тендере на проведение международного аудита, а именно - Baker McKenzie, Grant Thornton LLC, DLA Piper Ukraine LLC, The Boston Consulting Group, LLC "Dentons Europe", Ernst & Young Audit Services LLC, PJSC "Deloitte & Touche USC" и Roland Berger.

Представители компаний ознакомились с работой госконцерна за последние 3,5 года и отметили прогресс, в том числе работу, которая была проведена за последний год по формированию техзадания и организации проведения прозрачного тендера. В результате 13 ноября 2017 года была сформирована соответствующая позиция на закупку и был объявлен тендер в системе публичных закупок ProZorro.

Новоназначенный член набсовета "Укроборонпрома" Энтони Тетер заявил, что правительство США принято решение о финансировании такого международного аудита.

"Тот факт, что правительство США готово выделить деньги для одного из главных этапов глобальной трансформации "Укроборонпрома", является бесспорным доказательством того, что сделанная Концерном в 2017 году работа в этом направлении была предпринята досконально прозрачно и открыто", - заявил замглавы предприятия Денис Гурак.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Напомним, в октябре прошлого года "Укроборонпром" не позволил Госаудитслужбе провести проверку.


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