Отсутствие программы МВФ для Украины может вызвать значительную девальвацию гривни – Аслунд

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Отсутствие программы МВФ для Украины может вызвать значительную девальвацию национальной валюты.

Об этом эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд заявил в интервью Украинской службе «Голоса Америки».

«Украина сейчас имеет около 18 миллиардов долларов международных резервов и, думаю, ей нужно как минимум 15 миллиардов долларов, чтобы удерживать определенную валютную стабильность. Украина может разместить 2-3 миллиарда долларов евробондов, возможно, на рынке этого года, и, вероятно, получить еще 1 миллиард долларов», – отметил Асунд.

Он подчеркнул, что этого не достаточно. «Украину ожидают выплаты в 7 миллиардов долларов в этом году, насколько нам известно. Возможно, немного больше. И если Украина не будет иметь достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию», – сказал эксперт.


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