Отсутствие программы МВФ для Украины может вызвать значительную девальвацию гривни – Аслунд

Отсутствие программы МВФ для Украины может вызвать значительную девальвацию национальной валюты.

Об этом эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд заявил в интервью Украинской службе « Голоса Америки ».

«Украина сейчас имеет около 18 миллиардов долларов международных резервов и, думаю, ей нужно как минимум 15 миллиардов долларов, чтобы удерживать определенную валютную стабильность. Украина может разместить 2-3 миллиарда долларов евробондов, возможно, на рынке этого года, и, вероятно, получить еще 1 миллиард долларов», – отметил Асунд.

Он подчеркнул, что этого не достаточно. «Украину ожидают выплаты в 7 миллиардов долларов в этом году, насколько нам известно. Возможно, немного больше. И если Украина не будет иметь достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию», – сказал эксперт.