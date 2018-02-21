Перечень приоритетных профессий дополнили шестью позициями

За счет госбюджета будут учить сварщиков и слесарей.

Перечень приоритетных профессий дополнили шестью позициями

Кабинет министров включил шесть специальностей в перечень профессий общегосударственного значения, подготовка по которым осуществляется за счет государственного бюджета.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, пишет "Интерфакс-Украина".

Перечень дополнен профессиями сварщика, машиниста дорожно-строительных машин, монтажника систем утепления зданий, слесаря механосборочных работ, слесаря-инструментальщика, слесаря-ремонтника.

В декабре 2017 года вице-премьер Вячеслав Кириленко говорил, что принятие постановления позволит набрать на эти профессии с 1 сентября 2018 года 2200 человек, ориентировочная стоимость подготовки составит 15 млн грн, а финансирование будет осуществляться в рамках бюджета на 2018 год.

Напомним, перечень из 19 профессий общегосударственного значения, подготовка кадров по которым осуществляется в профессионально-технических учебных заведениях за средства государственного бюджета, был утвержден в ноябре 2016 года.

Подготовка по остальным профессиям, необходимых для обслуживания местной инфраструктуры и в коммунальных хозяйствах, осуществляется за счет средств местных бюджетов в зависимости от региональных потребностей


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