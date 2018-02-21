Польский Ernst & Young определен советником по приватизации "Центрэнерго"

Новая процедура предусмотрена законом о приватизации.

Кабинет Министров утвердил советника для приватизации "Центрэнерго". Помогать готовить продажу 78,3% акций предприятия будет польский филиал компании Ernst & Young.

Об этом сообщил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров в фейсбуке.

Советник за четыре месяца должен подготовить финансовую модель "Центрэнерго", провести аудиты, привести документацию в соответствие с международными стандартами и найти инвестора.

После того, как Ernst & Young завершит работу, ФГИ сформирует условия продажи, которые должен утвердить Кабмин. После этого фонд объявит о продаже "Центрэнерго" и начнет прием заявок от инвесторов. Последний шаг в этом процессе - аукцион.

Напомним, привлечение профессиональных советников к продаже крупных объектов госсобственности предусмотрено новым законом о приватизации.

В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Киевская область), Змиевская (Киевская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей мощности электростанций Украины. На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива. Государству принадлежат 78,289% компании.

Станции "Центрэнерго" - это последние ТЭС, которые еще находятся в государственной собственности. Большинство остальных контролируется энергохолдингом ДТЭК Рината Ахметова, которому принадлежат компании "Днепрэнерго" (Запорожская, Криворожская, Приднепропвская ТЭС), "Востокэнерго" (Кураховская, Луганская, Зуевская ТЭС), "Западэнерго" (Бурштынская, Добротворская, Ладыжинская ТЭС), "Донецкоблэнерго" (Мироновская ТЭС). Донецкий бизнесмен Игорь Гуменюк контролирует еще две станции - Старобешевскую и Славянскую, которые принадлежат компании "Донбассэнерго".