Продажа Укргазбанка запланирована на 2020 год, Приватбанка - на 2022 год
Госдолю на банковском рынке сократят с 55% до 24%.
Государство планирует продать Укргазбанк в 2020 году, Приватбанк - в 2022-м.
Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства в среду.
По его словам, правительство намерено предпринять шаги по сокращению государственной доли на банковском рынке с 55% на конец 2017 года до 24% в среднесрочной перспективе.
С этой целью Укргазбанк и Приватбанк будут проданы, а в Ощадбанк и Укрэксимбанк привлекут акционеров-миноритариев.
"Укргазбанк и Приватбанк должны быть полностью проданы в 2020 и 2022 годах соответственно. Также до конца 2019 года мы планируем создать условия для привлечения миноритарных акционеров, это международные финансовые учреждения, такие как Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития, в соответственно Ощадбанк и Укрэксимбанк", - заявил министр.
Создавать новые государственные банки правительство не будет.
Напомним, что государство национализировало крупнейший в стране Приватбанк в конце 2016 года, когда предыдущие владельцы довели его до банкротства. Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что Приватбанк перед национализацией был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет. Это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США.
Укргазбанк был национализирован во время кризиса 2008-2009 годов вместе с банком "Киев" и Родовид Банком. Сейчас это четвертый по величине банк Украины.
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