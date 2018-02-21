«Селидіввугілля» замовило рудстійки вдвічі дорожче, ніж торік
ДП «Селидіввугілля» 16 лютого за результатами відкритих торгів уклало договір з ФОП Качейшвілі Георгієм Юрійовичем щодо поставки рудничних стійок твердих порід за 24,76 млн грн. Про це повідомляється в системі «
Замовили загалом 13780 куб. м рудничних стійок хвойних порід дерева:
- L=2-4 м, D=10-20 см – у кількості 5860 куб. м за 1800 грн/куб. м (тут і далі – з ПДВ)
- L=4 м, D=18-22 см – у кількості 6670 куб. м за 2000 грн/куб. м
- Після пожежі, низькосортна деревина (горельник, сухостій)для закладки куполів та інших технічних робіт – у кількості 1250 куб. м за 697,60 грн/куб. м
Торік у серпні «Селидіввугілля» замовляло ТОВ «Універсал Інвест-Строй» рудстійки D10-20 см L 2-4м по 1300 грн/куб. м, а в січні-лютому нинішньому постачальнику Георгію Качейшвілі –
Продавець має поставити рудстійки на шахти 1/3 «Новогродівську», «Котляревську», «Україна» та «Курахівську» протягом трьох днів з моменту отримання замовлення.
З переможцем в аукціоні конкурували харківське торгово-виробниче ПП «Ресурс» Ігоря Тарновецького та підприємець Олена Ушакова, чиї пропозиції за результатами аукціону були дорожчими на 8,5% та 0,1% відповідно.
Георгій Качейшвілі на місцевих виборах 2015 року безуспішно
За даними «Prozorro», у період часу з жовтня 2016 року Качейшвілі отримав держпідрядів на суму 60,18 млн грн – усі від «Селидіввугілля» та його структурних підрозділів. Також підприємець намагався взяти участь у тендері від «Торецьквугілля», але був
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