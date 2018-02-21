«Селидіввугілля» замовило рудстійки вдвічі дорожче, ніж торік

ДП «Селидіввугілля» 16 лютого за результатами відкритих торгів уклало договір з ФОП Качейшвілі Георгієм Юрійовичем щодо поставки рудничних стійок твердих порід за 24,76 млн грн. Про це повідомляється в системі « Прозорро ».

Замовили загалом 13780 куб. м рудничних стійок хвойних порід дерева:

L =2-4 м, D =10-20 см – у кількості 5860 куб. м за 1800 грн/куб. м (тут і далі – з ПДВ)

– у кількості 5860 куб. м за (тут і далі – з ПДВ) L =4 м, D =18-22 см – у кількості 6670 куб. м за 2000 грн/куб. м

– у кількості 6670 куб. м за Після пожежі, низькосортна деревина (горельник, сухостій)для закладки куполів та інших технічних робіт – у кількості 1250 куб. м за 697,60 грн/куб. м

Торік у серпні «Селидіввугілля» замовляло ТОВ «Універсал Інвест-Строй» рудстійки D10-20 см L 2-4м по 1300 грн/куб. м, а в січні-лютому нинішньому постачальнику Георгію Качейшвілі – по 950 грн/куб. м .

Продавець має поставити рудстійки на шахти 1/3 «Новогродівську», «Котляревську», «Україна» та «Курахівську» протягом трьох днів з моменту отримання замовлення.

З переможцем в аукціоні конкурували харківське торгово-виробниче ПП «Ресурс» Ігоря Тарновецького та підприємець Олена Ушакова, чиї пропозиції за результатами аукціону були дорожчими на 8,5% та 0,1% відповідно.

Георгій Качейшвілі на місцевих виборах 2015 року безуспішно балотувався до Селидівської міськради, як самовисуванець. У червні 2017 року разом з дружиною Інною співзаснував ТОВ «Ерті», що спеціалізується на оптовій торгівлі паливом та деревиною. Компанія зареєстрована за місцем прописки власників у місті Селидове на Донеччині.