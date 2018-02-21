За три роки білоруська хімія для «Київводоканалу» подорожчала в доларах на третину

ПАТ «АК «Київводоканал» 19 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Неосинтез» коагулянту – сульфату алюмінію на 485,91 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До кінця 2020 року поставлять 57 800 т шматкового сірчанокислого алюмінію першого ґатунку з умістом оксиду алюмінію не менше 16%, нерозчинного у воді осаду не більше 0,3%, оксиду заліза не більше 0,02%, оксиду миш’яку не більше 0,001% за ГОСТ 12966-85 виробництва ТОВ СП «Ксант» (Білорусь) по 8 407 грн., або $311 за тонну.

У березні 2015 року «Київводоканал» замовив його «Неосинтезу» по 5 619 грн., або $240 за тонну, тобто на 30% дешевше. У квітні 2016 року договірну ціну підняли до 6 172 грн., однак в доларовому еквіваленті вона знизилась до $236 за тонну, що на 32% дешевше.

Нещодавно КП «Харківводоканал» придбало в іншої фірми український коагулянт вищого ґатунку по 8 426 грн./т . А в листопаді 2017 року КП «Вінницяоблводоканал» купило в «Неосинтезу» білоруський коагулянт першого ґатунку по 8 458 грн./т.

Товар оплачуватимуть протягом півтора місяця після поставки.

Ціна угоди на 0,5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 488,41 млн грн.

«Неосинтез» заснований у 2012 році російським ТОВ «Ескам» Ігоря Мишакова і Сергія Сусметова. Зараз власником є Сергій Зубець із Гомеля, а директором – Андрій Кучин. Саме в Гомелі знаходиться білоруський виробник коагулянту «Ксант» із російської групи «Метахім» , чию головну компанію ТОВ «Метахім» записано на Мішакова і Сусмєтова.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», чиїми засновниками є дніпровець Сергій Астахов і закарпатське ТОВ з ІІ «Євроленд». Останнє раніше було записане на Сергія Захаренка, а зараз його засновниками значаться ТОВ «Поліпром-Інвест» того ж Астахова та сейшельський офшор «Гранд Стар Ллс».

ТОВ «Інвест Трейдінг Груп» не допустили до аукціону за нестачу більшості необхідних документів. Компанія скаржилась замовнику на обмеження аналогічних договорів поставками сульфату алюмінію або сірчанокислого алюмінію лише у 2015-2017 роках тільки для українських водоканалів із фактичною продуктивністю не менше 100 тис куб. м на добу, однак той відмовився знижувати вимоги.