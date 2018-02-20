ГФС не уведомили о прекращении программы помощи ЕС на €29,2 млн

Фискальная служба утверждает, что информация Reuters некорректная.

ГФС не уведомили о прекращении программы помощи ЕС на €29,2 млн

Государственная фискальная служба Украины сообщает, что не получала уведомления от Евросоюза о прекращении финансирования международных проектов на украинской границе.

"В ноябре - декабре прошлого года ГФС было направлено финальный отчет о состоянии реализации проектов в Совместный технический секретариат ЕС. Сегодня ожидается обратная информация. Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", - заявила Фискальная служба.

При этом ГФС приводит данные о выполнении международных программ для развития инфраструктуры пунктов пропуска.

Отмечается, что несколько крупномасштабных инфраструктурных проектов предусмотрены Программой приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства "Польша-Беларусь-Украина 2007-2013". Общая сумма финансирования 20 млн евро. Украина принимает участие в проекте на правах софинансирования (10-20%).

Одним из них является "Реконструкция международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг", стоимость которого 5,5 млн евро. Цель проекта - повышение пропускной способности.

"По результатам открытых торгов была выбрана подрядная организация, которая и начала реализацию проекта в ноябре 2013 года. Однако в начале выполнения работ по реконструкции пункта пропуска "Устилуг" на территории был обнаружен объект исторической ценности. Согласно предписанию Управления культуры Волынской областной государственной администрации строительные работы в пункте пропуска были приостановлены из-за необходимости привлечения соответствующих специалистов для проведения археологических исследований для получения разрешения на дальнейшее проведение работ", - сказано в сообщении.

Учитывая это, в марта 2014 договор подряда был расторгнут, поэтому расходы на проведение земельных работ на объекте реконструкции пункта пропуска "Устилуг" не осуществлялись. В то же время в рамках реализации проекта профинансированы расходы на памятникоохранные работы (2014-2015 годы) и корректировку проектно-сметной документации. Общая сумма затраченных средств в рамках проекта составляет 48,58 тыс. евро, остаток средств на сегодня находится на счетах ГФС.

Другим крупным проектом является создание функционального модуля "Фильтр пункта пропуска" в международном автомобильном пункте пропуска "Рава-Русская", предоставление оборудования и средств пунктам пропуска "Краковец", "Шегини" и "Ягодин". Стоимость проекта - 2,2 млн евро.

Цель проекта - совершенствование инфраструктуры путем создания современных методов управления, направленных на борьбу с незаконным перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу между Украиной и Польшей, увеличение пропускной способности п.п. "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини" и "Ягодин" путем обеспечения пунктов пропуска техническим оборудованием и ускорения таможенных процедур.

Для его реализации в мае 2015 ГФС заключила договор генерального подряда с победителем открытых конкурсных торгов на выполнение работ по строительству объекта. Тендерные процедуры проводились с соблюдением законодательства Украины и Европейского Союза, утверждается в сообщении.

"Строительные работы в пункте пропуска "Рава-Русская" выполнены более чем 95%", - отмечает ГФС.

В 2015 году в рамках проекта приобрели шесть автопогрузчиков грузоподъемностью до двух тонн, два из которых получила Волынская таможня (пункт пропуска "Ягодин") и четыре - Львовская ("Краковец" - два, "Рава-Русская" - один и "Шегини" - один)

По этому проекту использовано 178,48 тыс. евро, остаток средств находится на счетах ГФС.

Также Государственная фискальная служба участвует в программе "Румыния - Украина - Республика Молдова 2007-2013", которой предусмотрено развитие инфраструктуры границы между Украиной и Румынией, в частности, реконструкция пунктов пропуска "Красноильск" и "Дьяковцы".

По этому проекту использовано 11,67 тыс. евро (5,609 тыс. евро - грантовые) из общей стоимости 3,6 млн евро. Договоры на выполнение работ первой очереди реконструкции пунктов пропуска были подписаны в июле 2015 года. На сегодня, по информации подрядчика, выполнено 75% строительно-монтажных работ, оборудование установлено частично (шлагбаумы, трансформатор). Поскольку акты выполненных работ не предоставлялись, эти строительные работы пока не оплачены.

Два проекта по реконструкции пунктов пропуска определены программой "Венгрия - Словакия - Румыния - Украина 2007-2013".

Первый из них предполагает модернизацию и реконструкцию пунктов пропуска на словацко-украинской границе, на это выделено 4,1 млн евро. Проектом определены развитие инфраструктуры международного автомобильного пункта пропуска "Ужгород", а также реконструкция существующих таможенных сооружений на пассажирском направлении, расширение стыка дорог пункта пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое". На сегодня из выделенных средств использовано 153,38 тыс. евро.

Второй проект - "Эффективная и безопасная граница между Венгрией и Украиной", которым запланирована реконструкция международного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Лужанка" и создание павильона оформления каноистов, путешествующих по реке Тиса, в п.п. "Вилок". Стоимость этого проекта -7,6 млн евро. В рамках реализации проекта осуществлены мероприятия по корректировке проектно-сметной документации с учетом новых стандартов ценообразования в строительстве и модернизации оборудования и прохождения ее экспертизы. На сегодня проведены подготовительные работы на пункте пропуска.

Сейчас рассматриваются вопросы дальнейшего финансирования реконструкции и строительства пунктов пропуска за счет грантовых средств или за счет сметы ГФС на 2018 год.

Напомним, во вторник агентство Reuters сообщило, что Европейский Союз свернул программу помощи Украине, в рамках которой он был готов выделить 29,2 млн евро на модернизацию шести пунктов пропуска на границе с Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей.

"После оценки ситуации мы пришли к выводу, что проекты вовремя не могут быть завершены. В настоящее время шесть проектов закрываются, а неизрасходованные деньги возмещаются", - сообщил агентству представитель ЕС.


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