Доноры сократили объем технической помощи Украине на 25%

В прошлом году Киев получил менее миллиарда.

Украина в 2017 году получила международной технической помощи на 928,32 млн долларов. Это на 321 млн долларов (или на 25%) меньше по сравнению с 2016 годом.

Об этом сообщается в отчете Министерства экономического развития и торговли.

В 2016 году было привлечено международной техпомощи на 1245,66 млн долларов.

В течение 2017 года правительство заключило 13 международных договоров и других двусторонних документов по вопросам технического и финансового сотрудничества с Европейским Союзом, США, Японией, ООН и Международным банком реконструкции и развития на общую сумму более 927 млн долларов.

При этом во втором полугодии 2017 года в Украине реализовывалось 453 проекта международной технической помощи общей сметной стоимостью 5,5 млрд долларов, из которых 2,4 млрд долларов финансируются из Чернобыльского фонда Укрытия и Счета ядерной безопасности.

Крупнейшими донорами для Украины являются США (около $370 млн ежегодно) и ЕС (около €310 млн в год).

Другие доноры - Канада, Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Япония, Дания, организации системы ООН, Всемирный банк, ЕБРР.

В 2018 году Украина планирует привлечь около 700 млн долларов международной технической помощи.

Как ожидается, крупнейшими донорами для Украины станут США (200 млн долларов ), Европейский Союз (250 млн долларов), организации системы ООН (около 137 млн долларов).

Напомним, во вторник стало известно, что Европейский Союз свернул программу помощи Украине, в рамках которой он был готов выделить 29,2 млн евро на модернизацию шести пунктов пропуска на границе с Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей. Государственная фискальная служба не смогла эффективно израсходовать средства.


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