В Киевской области нашли подземный спиртзавод, замаскированный под овечью ферму

Зарубежный технический спирт перерабатывали в питьевой.

В с. Малые Ерчики Сквирского района Киевской области налоговая милиция, прокуратура и эксперты ГП "Укрспирт" ликвидировали завод, в котором изготавливался фальсифицированный спирт.

"Подпольный завод по производству спирта был замаскирован под обычную овечью ферму. Подпольным его можно назвать в прямом смысле, ведь производственные мощности были расположены под землей на глубине до пяти этажей", - сообщается на сайте "Укрспирта".

Фото: ukrspirt.com Фото: ukrspirt.com Фото: ukrspirt.com Фото: ukrspirt.com

На заводе контрафактный зарубежный технический спирт перерабатывали в питьевой. Мощность завода от 7 до 15 тонн спирта в сутки - это от 14 до 30 тыс. условных бутылок водки.

Изъято 15 тыс. литров фальсификата и оборудование общей ориентировочной стоимостью 6,4 млн грн.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров) УК Украины.