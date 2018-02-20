В Киевской области нашли подземный спиртзавод, замаскированный под овечью ферму
Зарубежный технический спирт перерабатывали в питьевой.
В с. Малые Ерчики Сквирского района Киевской области налоговая милиция, прокуратура и эксперты ГП "Укрспирт" ликвидировали завод, в котором изготавливался фальсифицированный спирт.
"Подпольный завод по производству спирта был замаскирован под обычную овечью ферму. Подпольным его можно назвать в прямом смысле, ведь производственные мощности были расположены под землей на глубине до пяти этажей", - сообщается на сайте "Укрспирта".
На заводе контрафактный зарубежный технический спирт перерабатывали в питьевой. Мощность завода от 7 до 15 тонн спирта в сутки - это от 14 до 30 тыс. условных бутылок водки.
Изъято 15 тыс. литров фальсификата и оборудование общей ориентировочной стоимостью 6,4 млн грн.
Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров) УК Украины.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
20.02.2018 15:04
20.02.2018 15:46