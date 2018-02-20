Украина снизила импорт алмазов, но увеличила их перепродажу

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В Украину было завезено алмазов на $2,7 млн в 2017 году. Этот показатель в 3,3 раза меньше, чем за 2016 год, когда Украина закупила алмазов на $8,9 млн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

При этом в прошлом году Украина нарастила экспорт драгоценного камня в 1,9 раза. Если в 2016 году поставки за границу составили $3,6 млн, то в 2017 году — $6,9 млн.

Традиционными рынками сбыта алмазов для Украины являются Швейцария, США и Израиль. Так, за 2017 год из Украины в Швейцарию экспортировали алмазов на $3,55 млн, в США на $3,4 млн, в Израиль — $21 тыс.

Украина закупает драгоценный камень у Ботсваны ($1,16 млн), Израиля ($545 тыс.) и Южной Африки ($483 тыс.) Отметим, что в 2016 году основным поставщиком алмазов в Украину был Израиль ($5 млн).


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