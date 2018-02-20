Кабмин предложил МВФ план повышения цен на газ на 2-3% в квартал

Правительство пытается растянуть повышение тарифов на полтора года.

Кабинет министров разработал и вынес на рассмотрение Международного валютного фонда новый вариант изменений методики определения цены газа для населения. Он предусматривает повышение тарифов на 2-3% в квартал, утверждает агентство "Украинские новости" со ссылкой на свои источники.

Таким образом правительство пытается избежать резкого одномоментного повышения тарифов, а также резкого увеличения расходов на выплату субсидий, которое может быть при разовом значительном увеличении цена газа, так и рисков всплеска инфляции.

К октябрю 2019 года цена газа должна будет вырасти по предварительным расчетам приблизительно на 16%.

Параллельно с этим правительство подготовило и представило МВФ два вариатна возложения спецобязательств (ПСО) для обеспечения газом населения и предприятия ТКЭ на 3 года - до 1 апреля 2021 года. Согласно обеим вариантам, переход к рыночной цене газа может быть лишь в случае уменьшения числа домохозяйств, получающих субсидии до 25% и покрытия всех потребителей газа в Украине газом собственной добычи. А это возможно именно в 2021 году, когда по прогнозу правительства при добыче в 28 млрд куб. м. потребление будет 27 млрд куб. м.

Действующий механизм ПСО и определения цены газа для населения в правительстве считают неприемлемым для дальнейшего использования, поскольку он уже с апреля приведет к росту цены газа на 30%, что увеличит число субсидиантов до 60%, а нагрузку на госбюджет по выплате субсидий - 10 млрд грн. - до 80 млрд грн.