Кабмин предложил МВФ план повышения цен на газ на 2-3% в квартал

Правительство пытается растянуть повышение тарифов на полтора года.

Кабмин предложил МВФ план повышения цен на газ на 2-3% в квартал
Фото: energy.kyivgaz.ua

Кабинет министров разработал и вынес на рассмотрение Международного валютного фонда новый вариант изменений методики определения цены газа для населения. Он предусматривает повышение тарифов на 2-3% в квартал, утверждает агентство "Украинские новости" со ссылкой на свои источники.

Таким образом правительство пытается избежать резкого одномоментного повышения тарифов, а также резкого увеличения расходов на выплату субсидий, которое может быть при разовом значительном увеличении цена газа, так и рисков всплеска инфляции.

К октябрю 2019 года цена газа должна будет вырасти по предварительным расчетам приблизительно на 16%.

Параллельно с этим правительство подготовило и представило МВФ два вариатна возложения спецобязательств (ПСО) для обеспечения газом населения и предприятия ТКЭ на 3 года - до 1 апреля 2021 года. Согласно обеим вариантам, переход к рыночной цене газа может быть лишь в случае уменьшения числа домохозяйств, получающих субсидии до 25% и покрытия всех потребителей газа в Украине газом собственной добычи. А это возможно именно в 2021 году, когда по прогнозу правительства при добыче в 28 млрд куб. м. потребление будет 27 млрд куб. м.

Действующий механизм ПСО и определения цены газа для населения в правительстве считают неприемлемым для дальнейшего использования, поскольку он уже с апреля приведет к росту цены газа на 30%, что увеличит число субсидиантов до 60%, а нагрузку на госбюджет по выплате субсидий - 10 млрд грн. - до 80 млрд грн.

Напомним, что повышение цен на газ для населения к рыночному уровню и создание Антикоррупционного суда - это два главных требования МВФ, прогресс в которых необходим для нового транша в рамках действующей кредитной программы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Крупный роSSийский банк решил максимально сократить своё присутствие в УкраинеКрупный роSSийский банк решил максимально сократить своё присутствие в Украине
Рейтинг IT-работодателей Украины за январь 2018: впервые есть участник с более, чем 5000 сотрудниковРейтинг IT-работодателей Украины за январь 2018: впервые есть участник с более, чем 5000 сотрудников
Бюро IAB запустилось в Украине, в него вошли Google, Admixer, OLX и другиеБюро IAB запустилось в Украине, в него вошли Google, Admixer, OLX и другие
Концерн "Калашников" потерял до 90% мирового рынка гражданского оружия из-за санкцийКонцерн "Калашников" потерял до 90% мирового рынка гражданского оружия из-за санкций
Польша может построить свой газопровод в Балтийском мореПольша может построить свой газопровод в Балтийском море
Блок рекламы


Похожие новости
Сірка для СхідГЗК за 92 мільйони від оточення Дробота подорожчала у півтора рази за кварталСірка для СхідГЗК за 92 мільйони від оточення Дробота подорожчала у півтора рази за квартал
ВВП Украины в четвертом квартале вырос на 1,8%ВВП Украины в четвертом квартале вырос на 1,8%
Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци"Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци"
Кабмин одобрил гособоронзаказ на 2018-2020 годыКабмин одобрил гособоронзаказ на 2018-2020 годы
В Кабмине оценили размер теневой экономики в УкраинеВ Кабмине оценили размер теневой экономики в Украине
НБУ затребовал выписки со счетов сотрудников "1+1" и "Квартала 95"НБУ затребовал выписки со счетов сотрудников "1+1" и "Квартала 95"
Кабмин выделил 6,3 млрд гривен на поддержку агросектораКабмин выделил 6,3 млрд гривен на поддержку агросектора
В 2018 году НАК "Нефтегаз Украины" планировал повысить цены на газ до 8530 гривенВ 2018 году НАК "Нефтегаз Украины" планировал повысить цены на газ до 8530 гривен
МВФ против повышения зарплат украинцамМВФ против повышения зарплат украинцам
В Кабмине анонсировали еще одно повышение минимальной зарплатыВ Кабмине анонсировали еще одно повышение минимальной зарплаты
Последние новости
Подгружаем последние новости