Покровські комунальники дали розіграти двом парам 3,4 мільйона на прибирання міста
Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради 16 лютого у рамках відкритих торгів за двома лотами замовив підприємцям Роману Маширу та Світлані Романенко послуги з прибирання вулиць у південно-східній та північній частинах міста загальною вартістю 3,4 млн грн. Про це повідомляється в системі «
Прибирання та підмітання вулиць, тротуарів, зупинок, чистка узбіч доріг, а також посипка вулиць взимку у південно-східній частині Покровська обійдеться місту у 1,90 млн грн (підряд отримав ФОП Роман Машир), а той самий набір послуг у межах північної частини міста коштуватиме 1,50 млн грн (договір уклали з підприємицею Світланою Романенко).
У рамках першого лоту конкурували Багатогалузеве об’єднання комунального господарства Мирноградської міськради (БОКГ) та підприємець Роман Машир, чия конкурсна пропозиція виявилась дешевшою на 1,8 тис. грн (0,1%). Комунальне підприємство із Мирнограда, що розташоване поруч з Покровськом, не здешевлювало своєї цінової заявки протягом усіх етапів аукціону.
Про Романа Машира відомо небагато. Восени 2015 року він безуспішно
Зауважимо, у період часу з листопада 2016 року Житлово-комунальний відділ Покровської міськради уклав 21 угоду щодо замовлення послуг з прибирання міста загальною вартістю 9,05 млн грн. З них 7,55 млн грн освоїли Роман Машир із матір’ю.
За
27 січня з часовим інтервалом у дві години згадані учасники завантажили однаково пронумеровані документи, зміст, структура, оформлення та граматичні помилки у яких дублюються. Крім того, більшість довідок роздруковані та проскановані на єдиному пристрої, про що свідчать наявні на них дефекти в одних і тих самих місцях.
Одноосібним власником покровського ПП «Покровськ-Реал-Сервіс» зі статутним фондом 300 гривень є місцевий мешканець Андрій Яструбенко. За даними «
На місцевих виборах 2015 року Надія Тимошенко була
59-тилітня Світлана Романенко сьогодні зареєстрована як ФОП із місцем проживання за покровською адресою, яка збігається із пропискою Андрія Яструбенка. Ця картка підприємиці Романенко зареєстрована 4 квітня 2016 року. Тижнем раніше, 29 березня 2016 року, Світлана Романенко зареєструвалась як підприємець з зазначенням іншої адреси – на вулиці Центральній у селі Великомихайлівка Дніпропетровської області, однак, уже 1 квітня припинила діяльність за цією реєстрацією.
В обох профайлах Романенко у ЄДР, і архівному, і актуальному, вказано два контактні мобільні номери, один з яких, 0507012939, є зв’язковим «Покровськ-Реал-Сервісу», а також закріплений за фб-сторінкою першої власниці цієї фірми – Надією Тимошенко.
Нагадаємо, начальником житлово-комунального відділу Покровської міської ради є Олена Юзипович, яка
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