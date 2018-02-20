Сірка для СхідГЗК за 92 мільйони від оточення Дробота подорожчала у півтора рази за квартал
ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 14 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» сірки на 92,69 млн грн. Про це повідомляється у системі
Цьогоріч поставлять 16 тис т технічної газової гранульованої сірки ґатунку не нижче 9998 (не менше 99,98% основної речовини) за ТУ 2112-234-31323949-2005 або ПСТ РК 18-2014 по 5 649 грн., або $212 за тонну. Товар оплатять протягом двох місяців після поставки.
У січні-вересні 2017 року «Еко-Сервіс» продавав її СхідГЗК по 3 999 грн., або $148-152 за тонну, тобто на 39-43% дешевше. Передбачалась оплата протягом півроку після поставки.
Крім того, за даними
Як і торік, нині переможець подав паспорти від виробників ТОВ «Каспійгаз» (Росія) і ТОО «Тенгизшевройл» (Казахстан). Умови поставки DDP однакові тоді й зараз.
Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 98,45 млн грн.
У торгах також брали участь ТОВ «Вірано» і ТОВ фірма «Торгсервіс».
Жовтоводський «Еко-Сервіс» належить Ігорю Ведуті – співзасновнику благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто» разом із Русланом Журилом, нині відстороненим очільником ОГХК, а до того – замдиректора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Дробот зараз очолює державний концерн «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.
Свого часу серед засновників фірми було ТОВ «Енерджі трейд груп», через ланцюжок пов’язане із самим Журилом.
Із 2008 року «Еко-Сервіс» виграв тендерів на 2,06 млрд грн., майже всі – у СхідГЗК.
Харківський «Торгсервіс» зі статутним капіталом 11 800 грн. належить Борису Гриньку і Сергію Євсєєв. Останній раніше був кінцевим бенефіціаром ТОВ «Енерго-промислова «Югенергопромтранс» разом із Володимиром Куковальським і Жанною Григоренко.
Зараз номінальним засновником «Югенергопромтрансу» є кіпрська компанія «БПК Біомасс Пауер Корпорейшн Лімітед», а бенефіціаром через неї – Куковальський.
Жанна Григоренко була прописана за однією адресою з Русланом Журилом.
Вона володіє ТОВ «Профімед Сервіс» разом із Сергієм і Тетяною Сірими, ТОВ «Техномашінвест» одноосібно і ТОВ «Темп» із Анатолієм Лісковським.
Фірма «Темп», співвласником якої раніше був сам Журило, з 2011 року є фактичним монополістом тендерів СхідГЗК на перевезення вантажів.
За даними системи
Нині ж засновниками «Вірано» є дніпровець Антон Лимар і киянин Юрій Уланов, а директором – Володимир Фоменко. Уланов володіє ТОВ «Ванукрстрой» разом з Олегом Волощуком, а Лимар – ПП «Балатон» і ТОВ «Оілтек».
Зараз «Вірано»
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