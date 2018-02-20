Украина подорожала на 12 млрд долларов: подробности

Торговая марка "Украина" в прошлом году стоила $ 68 млрд. Такую оценку сделала британская международная консалтинговая компания Brand Finance. В 2016 году его оценили в $ 56 млрд.

Самыми дорогостоящим признали мировым брендом в 2017 году Соединенные Штаты Америки - $ 21 трлн, Китай - $ 10,2 трлн, ФРГ - $ 4 трлн, Япония - 3,4 трлн и Великобритания - 3,1 трлн. РФ занимает 17 место - $ 823 млрд. Стоимость бренда Республики Польша оценивают в $ 571 млрд, передает Час Пик со ссылкой на зарубежные СМИ .

В рейтинге лучших брендов занимают компании, развивающие высокие IT-технологии. На протяжении трех лет самым дорогим признают " Apple " - производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Его стоимость оценивают в $ 170 млрд.

Эксперт-международник Василий Мирошниченко считает, что для увеличения стоимости бренда, необходимо улучшить репутацию страны и компании. Также он отметил, что на это влияет историческая культура и культурное наследие, а также туристическая и инвестиционная привлекательность страны.

По словам Мирошниченко, подорожание бренда влияет еще и на иностранных граждан, которые хотят посетить Украину, в том числе инвестировать в страну денежные средства, приобрести украинские товары и услуги. К примеру он привел французские духи, о которых мечтает каждая женщина, так как это проверенное качество. Он подчеркнул, что такие дела обстоят с немецкими транспортными средствами и японской техникой. Эксперт добавил, что главная проблема Украины состоит в том, что наша страна не имеет образа и не внушает доверия товаров.