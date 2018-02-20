Пенсионный фонд утвердил размер средней зарплаты в Украине
Показатель средней заработной платы в декабре прошлого года утвержден в сумме 6 273 гривни 45 копеек.
Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
«Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в сумме 6 273 гривни 45 копеек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что утвержденный показатель будет применяться при определении коэффициента заработной платы за декабрь 2017 года при назначении пенсий в соответствии с законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
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