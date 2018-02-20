Минюст обязал плательщиков алиментов раз в три месяца подавать отчет

При трехмесячной задолженности плательщика алиментов вносят в государственный реестр должников.

Плательщик алиментов в Украине должен подавать ежеквартальные отчеты об осуществлении оплаты.

Об этом сообщил директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Украины Алексей Воробьев, передает Громадське.

"Нам не важно, каким образом он будет платить (плательщик алиментов - ред.): наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности", - сказал он.

Задолженность по уплате алиментов проверяют раз в три месяца. Если через три месяца задолженность существует - плательщика алиментов вносят в государственный реестр должников.

По словам Воробьева, плательщикам алиментов, которые рассчитываются наличными, лучше брать с взыскателей расписки, чтобы не возникало вопросов при отчетности.

Если же человек хочет уехать за границу, но имеет долги по алиментам - чтобы его выпустили за пределы Украины, он должен подать отчет об уплате.

Напомним, в конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, ужесточающий наказание за неуплату алиментов. Он вводит новые средства принудительного выполнения решений, которые могут применяться к неплательщикам алиментов. В их числа - лишение водительских прав и запрет на выезд за границу.

7 февраля 2018 года Минюст открыл свободный доступ к реестру неплательщиков алиментов.

Летом 2017 года в Украине алименты на детей увеличили на 20%.