Торговые места на Бессарабском рынке в Киеве будут сдавать через Prozorro

Победитель торгов получит возможность заключения договора аренды на три месяца.

Торговые места на ?Бессарабском рынке в Киеве будут сдавать через Prozorro
Фото: Макс Требухов

Киевский "Бессарабский рынок" с 19 февраля 2018 года внедряет процедуру сдачи в аренду торговых мест через электронные аукционы Prozorro.Sale и Е-Тендер.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Победитель торгов, проводимых с помощью Prozorro.Sale и электронной площадки Е-Тендер, получит возможность заключения договора аренды на три месяца. КП "Бессарабский рынок" стал первым в Украине, решившимся на такой шаг. Новый подход снизит коррупционные риски, поможет местным производителям реализовывать продукцию без поиска дополнительных посредников", - говорится в сообщении коммунального предприятия.

В пресс-службе Бессарабского рынка также отметили, что готовятся к реставрации здания рынка. В 2017 году предприятие рассчиталось с долгами в сумме около 3 млн грн, что позволило перейти к указанным работам.

"Мы начали отрабатывать предложения по реставрационным работам на рынке, но этот вопрос требует детального анализа, поскольку здание Бессарабского рынка является архитектурным памятником города", - отметил директор КП Николай Ковальчук.

По его словам, задолженность перед городом, которая составляла около 2 млн грн, предприятие выплачивало почти три года.

КП "Бессарабский рынок" создано в 1992 года. Относится к сфере главного управления торговли и быта Киевгоргосадминистрации. Занимается сдачей в аренду торговых площадей на Бессарабском рынке, общая площадь которих составляет 896 кв. м. Уставный капитал КП составляет 1,9 млн грн.


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