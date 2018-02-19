Украина запретила поставку двигателей для Ан-148 в РоSSию

Двигатели Д-436 выпускает предприятие "Мотор Сич".

Власти Украины запретили поставлять в РоSSию двигатели Д-436 для гражданских самолетов.

Об этом заявил замминистра промышленности РФ Олег Бочаров в ходе круглого стола в Госдуме, пишет ТАСС.

"К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей", -сказал он.

Двигатели Д-436 выпускает предприятие "Мотор Сич". В РоSSии они устанавливаются на самолеты Ан-148 и на самолеты-амфибии Бе-200. Как альтернативный двигатель для Ан-148 предлагался роSSийско-французский SaM-146 (устанавливается на Sukhoi Superjet), однако с этим двигателем самолет не сертифицирован. Без согласия украинской стороны (ОКБ "Антонов") ремоторизация самолета невозможна.

Напомним, в 2014 году Украина прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения в связи с роSSийской агрессией и аннексией РФ Крыма. Запрет на военно-техническое сотрудничество, включая поставки продукции двойного назначения, закреплен указом президента Украины от 27 августа 2014 года.