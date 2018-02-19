Украина запретила поставку двигателей для Ан-148 в РоSSию

Двигатели Д-436 выпускает предприятие "Мотор Сич".

Украина запретила поставку двигателей для Ан-148 в РоSSию
Фото: www.zabor.zp.ua

Власти Украины запретили поставлять в РоSSию двигатели Д-436 для гражданских самолетов.

Об этом заявил замминистра промышленности РФ Олег Бочаров в ходе круглого стола в Госдуме, пишет ТАСС.

"К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей", -сказал он.

Двигатели Д-436 выпускает предприятие "Мотор Сич". В РоSSии они устанавливаются на самолеты Ан-148 и на самолеты-амфибии Бе-200. Как альтернативный двигатель для Ан-148 предлагался роSSийско-французский SaM-146 (устанавливается на Sukhoi Superjet), однако с этим двигателем самолет не сертифицирован. Без согласия украинской стороны (ОКБ "Антонов") ремоторизация самолета невозможна.

Напомним, в 2014 году Украина прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения в связи с роSSийской агрессией и аннексией РФ Крыма. Запрет на военно-техническое сотрудничество, включая поставки продукции двойного назначения, закреплен указом президента Украины от 27 августа 2014 года.

Правительство Украины в мае 2015 года расторгло межправительственное соглашение с РФ в сфере военно-техническое сотрудничество 1993 года. В августе того же года правительством денонсировано межправсоглашение с РФ о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности от 1993 года.


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