Рынок аудиторских услуг готовится к масштабным потрясениям

С 1 октября 2018-го в Украине заработают нормы нового закона №2258-VIII «Об аудиторской деятельности». Требования к компаниям существенно повысят, а контроль за их деятельностью усилят. Причем расходы на содержание надзорного органа возложат на самих аудиторов.

Об этом пишет UBR.

Одно из ключевых изменений, которое привносит закон, касается штата компаний, которым будет позволено проводить обязательный аудит финотчетности. Для этого фирма должна будет иметь минимум трех аудиторов в штате.

А чтобы проверять отчетность общественно важных предприятий (финкомпании, страховые, банки, эмитенты ценных бумаг, допущенных к торгам на биржах и т.д.) — и вовсе придется набрать штат из 10 квалифицированных сотрудников. 5 из которых должны быть аудиторами, а двое — сертифицированы по международным канонам.

«Расширяется спектр деятельности для аудиторов. Например, если раньше к аудиту финансовых учреждений допускались только специалисты с «банковским» сертификатом, то теперь этим может заниматься любой аудитор. В то же время ужесточается профессиональная аттестация. Раньше экзамен проходил в два этапа — теория и практика. После введения закона будет около 16 разнотипных экзаменов», — рассказал UBR.ua аудитор АФ «Контроль-аудит» Дмитрий Киричинский.

По его словам, новации могут вынудить небольшие аудиторские фирмы укрупняться и сливаться, чтобы сохранить право проводить аудит общественно значимых предприятий. Не исключено, что часть из них примет решение завязать с этим видом деятельности.

Впрочем, и без нового закона количество аудиторских фирм в последние годы сокращается. В начале 2016-го их насчитывалось более 2 тыс., а теперь — всего 959. К концу 2018 года станет еще меньше.

Но меняются не только квалификационные требования. Закон радикально меняет правила надзора за деятельностью аудиторов. Теперь качество будет проверять новый орган Общественного надзора. В свою очередь он будет состоять из двух организаций: Совета по надзору и Инспекции по обеспечению качества деятельности.

Создание такого органа — требование 43-й Директивы ЕС об обязательном аудите. Управлять им должны исключительно не практикующие аудиторы с многолетним стажем, которые будут следить за аттестацией, обучением и принятием стандартов профессиональной деятельности.

Требования к аудиту повлияют на детализацию и прозрачность финансовой отчетности общественно важных предприятий. В результате, говорят эксперты, их банкротство сможет предсказать даже среднестатистический украинец. Например, отчеты нового образца банков и акционерных обществ помогут тщательнее оценить риски и избежать потерь.

«Аудиторы общественно значимых предприятий обязаны будут готовить не только отчет о финансовой деятельности, но и дополнительный письменный отчет для аудиторского комитета предприятия. Кроме того, от таких компаний потребуют осуществлять ротацию субъектов аудиторской деятельности после 10 лет предоставления услуг с возможностью продления периода ротации», — рассказала UBR.ua директор департамента корпоративных коммуникаций группы «Де Визу» Ирина Кацал.

Эксперты говорят, что за все эти изменения в конечном итоге придется заплатить предприятиям, чья отчетность должна подвергаться обязательному аудиту. Ведь стоимость услуг аудиторских компаний неизбежно вырастет, причем очень значительно.

По новому закону, за каждый подготовленный отчет аудиторская фирма должна будет заплатить Органу общественного надзора взнос в размере 3 минимальных зарплат и дополнительно до 2% от суммы вознаграждения по договору. Вдобавок нужно платить отдельные членские взносы в Аудиторскую палату Украины.

Кроме того, закон устанавливает ответственность для компаний за нарушение порядка подачи финотчетности. За несвоевременно поданные отчеты или другие ошибки предприятию грозит штраф до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов (51 тыс. грн.).

«Такую финансовую нагрузку выдержат не все предприятия, тем более в условиях кризиса. Объем работы по аудиту таких компаний увеличивается в 3-4 раза по новому закону, а самим аудиторским фирмам придется повысить стоимость своих услуг примерно в 10 раз. Поэтому финансовая нагрузка ставит под угрозу дальнейшее существование многих предприятий», — считает эксперт по аудиту Галина Сочинская.

Между тем, опрошенные UBR.ua аудиторы говорят, что делать выводы еще рано. Невзирая даже на тот факт, что закон прошел все формальности, а его нормы начнут регулировать рынок с октября 2018 года.

«Сейчас сложно делать какие-то прогнозы, как именно отразится на рынке новый закон. Оценивать его плюсы и минусы можно будет не раньше, чем через год после того, как его нормы заработают. В конце концов, нет никаких гарантий, что до октября в него не внесут какие-то правки и изменения», — резюмировал Киричинский.