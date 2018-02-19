Прокурори судяться за землю на Печерську з рідною фірмою Табачника, яка обіцяла їм квартири в «Едельдорфі»

Київська поліція та прокуратура підозрюють службових осіб ТОВ «Фін-Інвест Менеджмент» у зловживанні службовим становищем, що призвело до заволодіння фірмою земельної ділянки по вул. Старонаводницька, 42-44 у Києві на Печерську, де зводиться житловий комплекс Edeldorf. Про це «Нашим грошам» стало відомо з ухвал Печерського райсуду Києва та інших відкритих джерел.

У 2005 році Київська міська рада надала прокуратурі міста Києва в постійне користування земельну ділянку площею 0,59 га по вул. Старонаводницькій, 42-44 для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу адміністративного та соціально-побутового призначення.

У 2007 році прокуратура та «Фін-Інвест Менеджмент» уклали інвестиційний договір, згідно з яким правоохоронці повинні були отримати частину квартир, після чого прокуратура попросила Київраду припинити право постійного користування ділянкою (кадастровий номер 8000000000:82:068:0061) та надати її в орендне користування «Фін-Інвест Менеджмент». Київська міськрада виконала прохання і того ж року уклала з фірмою договір оренди землі на 10 років для будівництва комплексу адміністративного та соціально-побутового призначення.

У 2016 році Департамент містобудування та архітектури КМДА надав «Фін-Інвест Менеджмент» містобудівні умови та обмеження забудови цієї ділянки для будівництва багатофункціонального комплексу, які передбачали житлові приміщення – 322 квартири, 230 апартаментів. Водночас, як зазначила прокуратура, згідно з договором оренди цільове призначення земельної ділянки «для будівництва комплексу адміністративного та соціально-побутового призначення», що свідчить про намір забудовника використовувати землю не за цільовим призначенням.

Тим не менш, у березні 2017 року Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва надав замовнику – «Фін-Інвест Менеджмент» – декларацію про початок виконання підготовчих робіт із будівництва багатофункціонального комплексу.

За даними прокуратури, у червні 2017 р на ділянці будівництво комплексу адміністративного та соціально-побутового призначення не розпочалося, хоча територія була огороджена бетонним парканом. Тоді ж «Фін-Інвест Менеджмент» звернувся до Київради з проханням поновити договір оренд.

Слідчі також зазначили, що умови інвестдоговору від 2007 року не виконані, і фірма не передала прокуратурі право власності на квартири. Водночас, «Фін-Інвест Менеджмент», незважаючи на невиконання умов угоди, оформляє право користування ділянки по вул. Старонаводницькій, 42-44.

У вересні 2017 року прокуратура визнала ділянку речовим доказом, після чого звернулася до суду з клопотанням накласти арешт на землю, на якій ведуться підготовчі роботи будівництва багатофункціонального комплексу, а також позбавити «Фін-Інвест Менеджмент» права користуватися ділянкою. Печерський райсуд клопотання задовольнив .

Замовник будівництв подав апеляційну скаргу, в якій стверджував, що прокурор не повідомив про додаткову угоду до інвестдоговору. Згідно з нею було змінено площу приміщень, які повинні бути передані прокуратурі як винагороду за інвестиційним договором. Крім того, згідно з договором про відступлення права вимоги, прокуратура Києва набула майнові права на 49 квартир, розташованих в 2-му мікрорайоні житлового масиву «Позняки», і при цьому виникли грошові зобов’язання перед «Фін-Інвест Менеджмент» на загальну суму 29,91 млн грн. У тому ж 2007 р. київська прокуратура та «Фін-Інвест Менеджмент» уклали договір про зарахування зустрічних однорідних вимог, згідно з якою сторони зарахували зустрічні грошові вимоги за інвестдоговором при виконанні грошового зобов’язання на 29,91 млн грн., а тому вони (зобов’язання) припинились в повному обсязі.

Апеляційний суд Києва дійшов висновку, що у суді першої інстанції прокурор не надав достатніх доказів незаконних дій відповідача, зокрема, що «Фін-Інвест Менеджмент» не виконало умов інвестдоговору. Причому, суд звернув увагу, що прокурор в апеляції не заперечував проти задоволення скарги, пояснивши, що прокуратурі не було відомо про угоду щодо зарахування зустрічних однорідних вимог. Тому апеляція скасувала арешт без можливості оскарження.

В подальшому прокуратура отримала доступ до декларації про початок виконання підготовчих робіт будівництва багатофункціонального комплексу на вул. Старонаводницькій, 42-44.

Наразі на вул. Старонаводницькій, 42-44 будується ЖК Edeldorf. Тут зведуть дві 26-поверхові житлові секції, об’єднані 2-поверховим стилобатом. При чому будівництво ведеться фактично впритул до діючого Звіриницького кладовища. Наразі квадратний метр у ЖК стартує від 38-40 тис грн.

Девелопером проекту є компанія Edelburg Development, в активі якої значиться проект ЖК Edelweiss House (колишній ЖК «Печерськ Холл»). Edelweiss House будується під брендом держкорпорації «Укрбуд», президентом якого був теперішній нардеп з фракції «Воля народу» Максим Микитась.

Наразі засновниками ТОВ «Фін-Інвест Менеджмент» вказані компанія «А.Т. Консалтинг лімітед» з Віргінських Островів та Олександр Самолюк. У 2007-2012 роках власником фірми була компанія «Бартін Менеджмент Корп.» з Белізу, яка була засновником ТОВ «Тіара». Останнє в свою чергу є одним з власників ТОВ «Грааль».

Фірма «Грааль» пов’язана із родиною екс-міністра освіти Дмитра Табачника: раніше вона була одним із співзасновників компаній з орбіти Михайла Табачника, брата міністра. Зокрема, «Грааль» разом з Михайлом Табачником були співзасновниками ЗАТ «Технології і консалтинг», також фірма свого часу входила до складу співвласників ТОВ «Тіко-Констракшен» з групи Табачників.