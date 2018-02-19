Фірми сина відстороненого замголови Лозівської РДА отримали від РДА 3,5 мільйони

Фірми, до яких має відношення син заступника голови Лозівської РДА Андрія Шевченко, отримали від райдержадміністрації підрядів на суму 3,5 млн грн. Про це повідомив «Харківський антикорупційний центр»

Так, Тарас Андрійович Шевченко є директором та засновником ПП «Ремсервіс-Ч». Ця фірма отримала від РДА без проведення аукціону підряд на поточний ремонт покрівлі спортивного залу Бунаківського НВК вартістю 195 тис грн.

Крім того, Тарас Шевченко э співзасновником ТОВ «Горизонт – проект плюс», з яким Управління освіти, молоді та спорту Лозівської РДА уклало угод на 3,27 млн грн., у тому числі 1,39 млн грн. на капітальний ремонт (системи опалення) в Орільському навчально-виховному комплексі.

Центр нагадує, що 12 лютого голова Харківської ОДА Юлія Світлична повідомила, що у Лозівському районі роботи, де замовником виступає райдержадміністрація, виконує компанія, в якій директором є син заступника голови РДА.

Губернатор Харківщини зазначила, що вона обурена зухвалістю посадовця. «Негайно направляю листа до правоохоронних органів з вимогою перевірити цей факт, почати розслідування, перевірити якість виконаних робіт та наявність конфлікту інтересів з боку посадової особи», – повідомила Світлична.

Після того, на період досудового розслідування заступника голови РДА від виконання обов’язків відсторонили.


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