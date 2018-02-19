Депутатша Одеської облради позбулась рідної фірми, аби уникнути штрафу за змову з власною помічницею
Господарський суд міста Києва вирішив стягнути з ТОВ «Пантеон» 68 тис. грн штрафу, накладеного Миколаївським відділенням АМКУ за спотворення результатів торгів Адміністрації Заводського району Миколаївської міськради на послуги з прибирання доріг району вартістю 3,14 млн грн. Ще 68 тис. грн компанія має заплатити у вигляді пені за прострочення сплати штрафу. Про це свідчить
18 жовтня 2016 року адміністративна колегія Миколаївського відділення АМКУ
Учасником тих торгів, окрім «Пантеону» та Зарук, була компанія ТОВ «Карс Клінінг», яка і надіслала вимогу до місцевого АМКУ перевірити конкурентів на можливу змову.
Дослідивши тендерні пропозиції усіх учасників, антимонопольники встановили пов’язаність підприємця Зарук та фірми «Пантеон». Їхні тендерні пропозиції були прошиті ниткою одного кольору, однієї якості та однаковим способом, а документи були схожими структурно, змістовно та за оформленням. Також у тексті довідок були зафіксовані однакові граматичні помилки, а кошторисна документація обох учасників була виконана у програмному комплексі АВК російською мовою.
Крім того, у складі конкурсних пропозицій Зарук подала «реєстр» документів, де перший рядок таблиці був заклеєний смужкою паперу з написом «Пропозиція конкурсних торгів ФОП Зарук К.О». Під нею, виявили антимонопольники, містився інший текст, а саме – «Пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Пантеон»».
ТОВ «Пантеон» влітку 2017 року переписали на Ірину Мачітадзе з Острога Рівненської області. Юридичну адресу при цьому було змінено з одеської на київську.
Першими засновниками «Пантеону» були Михайло Кушнарьов та Олександр Ріффа, директор ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» (сьогодні в стані припинення), екс-керівник одеського КП «Міськзелентрест». А пізніше – депутат Одеської облради від «Опозиційного блоку» Ірина Коваліш, у якої зі згаданим Ріффою
На дату завершення подання пропозицій на торги, 8 квітня 2016 року, компанією володіла Ірина Коваліш, а керівником значився Валерій Примасюк. Саме на нього згодом була переписана компанія. На момент визначення переможця торгів, 17 травня 2016 року, одноосібним власником та керівником «Пантеону» уже був Валерій Примасюк.
Сьогодні Примасюк є власником та директором колишньої фірми
Як свідчать дані «Прозорро», фірма «Комунал Сервіс» ще не отримувала державних замовлень, однак уже 19 разів подавала заявки на участь у тендерах. Як у період володіння фірмою Кальманом, так і Примасюком.
Так, 8 листопада 2016 року, через місяць після заснування, компанія подала тендерну пропозицію на участь у
Із документів у наступних
Ксенія Зарук була помічницею
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
19.02.2018 05:43
19.02.2018 08:04