Депутатша Одеської облради позбулась рідної фірми, аби уникнути штрафу за змову з власною помічницею

Господарський суд міста Києва вирішив стягнути з ТОВ «Пантеон» 68 тис. грн штрафу, накладеного Миколаївським відділенням АМКУ за спотворення результатів торгів Адміністрації Заводського району Миколаївської міськради на послуги з прибирання доріг району вартістю 3,14 млн грн. Ще 68 тис. грн компанія має заплатити у вигляді пені за прострочення сплати штрафу. Про це свідчить рішення суду від 12 лютого.

18 жовтня 2016 року адміністративна колегія Миколаївського відділення АМКУ оштрафувала ТОВ «Пантеон» та підприємицю Ксенію Зарук на 68 тис. грн кожного за антиконкурентні узгоджені дії на весняній закупівлі Адміністрації Заводського району Миколаївської міськради послуг з прибирання доріг за 3,14 млн грн.

Учасником тих торгів, окрім «Пантеону» та Зарук, була компанія ТОВ «Карс Клінінг», яка і надіслала вимогу до місцевого АМКУ перевірити конкурентів на можливу змову.

Дослідивши тендерні пропозиції усіх учасників, антимонопольники встановили пов’язаність підприємця Зарук та фірми «Пантеон». Їхні тендерні пропозиції були прошиті ниткою одного кольору, однієї якості та однаковим способом, а документи були схожими структурно, змістовно та за оформленням. Також у тексті довідок були зафіксовані однакові граматичні помилки, а кошторисна документація обох учасників була виконана у програмному комплексі АВК російською мовою.

Крім того, у складі конкурсних пропозицій Зарук подала «реєстр» документів, де перший рядок таблиці був заклеєний смужкою паперу з написом «Пропозиція конкурсних торгів ФОП Зарук К.О». Під нею, виявили антимонопольники, містився інший текст, а саме – «Пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Пантеон»».

ТОВ «Пантеон» влітку 2017 року переписали на Ірину Мачітадзе з Острога Рівненської області. Юридичну адресу при цьому було змінено з одеської на київську.

Першими засновниками «Пантеону» були Михайло Кушнарьов та Олександр Ріффа, директор ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» (сьогодні в стані припинення), екс-керівник одеського КП «Міськзелентрест». А пізніше – депутат Одеської облради від «Опозиційного блоку» Ірина Коваліш, у якої зі згаданим Ріффою спільна дитина.

На дату завершення подання пропозицій на торги, 8 квітня 2016 року, компанією володіла Ірина Коваліш, а керівником значився Валерій Примасюк. Саме на нього згодом була переписана компанія. На момент визначення переможця торгів, 17 травня 2016 року, одноосібним власником та керівником «Пантеону» уже був Валерій Примасюк.

Депутатша Одеської облради позбулась рідної фірми, аби уникнути штрафу за змову з власною помічницею

Сьогодні Примасюк є власником та директором колишньої фірми головного спеціаліста відділу контролю за концентраціями та узгодженими діями ринків важкої, хімічної промисловості та будівництва АМКУ Олександра Кальмана – ТОВ «Комунал Сервіс», зареєстрованого у жовтні 2016 року. За даними «Youcontrol», компанія зі статутним фондом 1 тис. грн перейшла у власність Примасюка на початку 2017 року.

Як свідчать дані «Прозорро», фірма «Комунал Сервіс» ще не отримувала державних замовлень, однак уже 19 разів подавала заявки на участь у тендерах. Як у період володіння фірмою Кальманом, так і Примасюком.

Так, 8 листопада 2016 року, через місяць після заснування, компанія подала тендерну пропозицію на участь у торгах від Адміністрації Заводського району Миколаївської міськради щодо послуг з механізованого прибирання доріг очікуваною вартістю 1 млн грн, однак її пропозиція була відхилена через невідповідність техніки передбаченим документацією роботам.

Із документів у наступних тендерах, уже за власника-директора Валерія Примасюка, відомо, що на компанію працюють чотири водії-оператори. Також фірма орендує чотири підмітально-прибиральні машини у ПП «Скандія-Луцьк» (від червня 2017), та суборендує приміщення на вул. Енгельса, 51-В у Миколаєві у ТОВ «Ник-Голд» (від травня 2017).

Ксенія Зарук була помічницею депутата Ірина Коваліш, сьогодні у переліку помічників Коваліш не значиться. Як підприємець вона зареєструвалась 19 березня 2016 року, а припинила підприємницьку діяльність уже 16 грудня 2016 року. На своїй сторінці у фб Зарук зазначає, що керує фірмою «Комунал Сервіс».

Депутатша Одеської облради позбулась рідної фірми, аби уникнути штрафу за змову з власною помічницею Депутатша Одеської облради позбулась рідної фірми, аби уникнути штрафу за змову з власною помічницею


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