Прокуратура програла дружині Піскуна 7 гектарів під Києвом через сплив строку давності

Суд відмовився витребувати 6,93 га у с. Дмитрівка , які опинилися у власності Світлани Піскун, через сплив строку позовної давності. Про це свідчить постанова Апеляційного суду Київської області від 6 лютого.

У 2009 році семеро громадян – Аршаниця М.О., Гринь А.М., Ланько А.Ф., Гринь М.М., Лабур О.А., Немченко Н.І. та Ланько В.М. – отримали державні акти на право власності на лісові ділянки, які були переведені до земель сільськогосподарського призначення.

31 липня 2014 року суд частково задовольнив позов заступника прокурора Київської області: суд визнав незаконними та скасував розпорядження голови Київської ОДА від березня-травня 2009 року, а також визнав недійсними держакти на право власності на ділянки, отримані на підставі цих розпоряджень.

При цьому суд відмовився витребувати ці ділянки на користь держави у зв’язку з недоведеністю, що відповідачі володіють цією землею.

Виявилося, що поки тривав судовий розгляд, 8 липня 2014 року вказані вище семеро громадян відчужили земельні ділянки на користь Севастьяна Сільчука, який у той же день подарував їх своїй доньці – Світлані Піскун, яка є дружиною колишнього тричі генпрокурора України Святослава Піскуна (2002-2003, 2004-2005, 2007).

Далі прокурор Києво-Святошинського району звернувся до суду з вимогою витребувати ділянки з незаконного володіння Світлани Піскун. Однак, суди трьох інстанцій відмовили у задоволенні цього позову з підстав пропуску строку звернення до суду. Верховний Суд у липні 2017-го ці рішення скасував і відправив справу на новий розгляд. Та при новому розгляді у листопаді 2017 року суд першої інстанції знову відмовив з тієї ж причини. І Апеляційний суд 6 лютого цього року залишив це рішення без змін.

Як вказав апеляційний суд, починаючи з 2007 року, коли почався процес підготовки проектів землеустрою і коли ДП «Київське лісове господарство» надало згоду на вилучення земельних ділянок, Кабмін міг отримати інформацію від ДП про факти відчуження землі. У свою чергу прокуратура знала про цю ситуацію з 2009 року. На думку суду, «в даному випадку строк не можна вираховувати від набуття відповідачкою права власності на спірні земельні ділянки».

Нагадаємо, у 2007 році на підставі листів-дозволів Київської ОДА громадяни почали складати проекти землеустрою. Їх погодили всі необхідні служби і установи. У вересні 2007 року ДП «Київське лісове господарство» надано згоду на вилучення цих ділянок зі свого постійного користування.

У 2008-2009 рр були ухвалені судові рішення суду, на виконання яких голова Київської ОДА прийняв розпорядження, на підставі яких вказані семеро громадян отримали держакти на землю. У липні 2011 року апеляційний суд скасував ці рішення Києво-Святошинського райсуду від 2008-2009 рр. Надалі прокуратура звернулася до суду вже у квітні 2014 року, що описано вище.

Як повідомлялося, тесть Піскуна Севастян Сільчук є членом кооперативу «Чехово» поблизу Фороса у Криму разом із сім’єю колишнього прем’єра-втікача Миколи Азарова. Трохи далі від цього кооперативу розташований ще один масив особняків, серед яких є дача Святослава Піскуна.

Раніше «Наші гроші» розповідали про «прокурорське містечко» у Дмитрівці, маєтки Сергія Арбузова, колишнього замгенпрокурора Євгена Блажівського та інших.