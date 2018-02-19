Тесть Насірова за мільярд перебудує перон аеропорту «Бориспіль»

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 13 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Альтіс-Констракшн» реконструкцію перону для повітряних суден термінального комплексу «D» за 1,05 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До липня 2020 року виконають підготовчі й земляні роботи, влаштують штучні покриття та інженерне забезпечення тощо. Субпідрядник ТОВ «Альтіс-Спецбуд» влаштує зовнішнє водопостачання і водостічну мережу, а ТОВ «Борен-А» – реконструює існуючу ємність для води і встановить нову.

З усіх коштів 855,04 млн грн. піде на будівництво, а 193,86 млн грн. – на обладнання, перелік якого із цінами наведено у таблиці нижче.

Із загальної вартості обладнання найбільша сума в 81,28 млн грн. припадає на провідну систему візуального супроводу докування повітряних суден , у тому числі 78,00 млн грн. – на 13 табло відображення інформації для пілота Honeywell PDU SmartDOCK PA3 з інфрачервоними відеосенсорами по 6,00 млн грн./шт. Ще 43,39 млн грн. відведено на устаткування для технологічних трубопроводів системи центрально-заправної станції.

За кошторисом, гарячекатана арматурна сталь коштує 19-23 тис грн./т, однак незрозуміло, чи ціна без ПДВ включає доставку. Природний рядовий пісок купили по 326 грн./куб. м.

Кубометр бетону марки В7,5 М100 10-20 мм коштує 1 288 грн., В15 М200 10-20 мм – 1 614 грн., В25 М350 10-20 мм – 1 697 грн., а В30 М400 10-20 мм – 1 870 грн. На ринку їх можна знайти у продажу без доставки по 911-1 306 грн./куб. м .

Гарантійний строк на капітальні конструкції складає десять років, а на некапітальні – два роки. Передбачене забезпечення виконання договору в розмірі 2%.

На заробітну плату піде 22,65 млн грн., тобто два відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 9,56 млн грн.

Ціна угоди на півтора відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,06 млрд грн.

Компанія «Альтіс-Констракшн» входить у корпорацію «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського – тестя Романа Насірова, який з 2015 року очолював Державну фіскальну службу України.

Нагадаємо, Насіров був затриманий по «газовій справі Онищенка». Згодом його тесть і дружина Катерина Глімбовська внесли за нього заставу в розмірі 100 млн грн., що становить кілька відсотків від тендерних здобутків Глімбовського у 3,39 млрд грн. При цьому прокурори вимагали, аби застава йому була встановлена на рівні 2 млрд грн. Саме на стільки, за підрахунками НАБУ, завдав збитків державі Насіров, дозволивши фірмам Онищенка не заплатити у строк рентні платежі.

Єдиним допущеним конкурентом стало ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», що належить голландській фірмі «Альтком Б.В.» компанії «Altcom Global N.V.» з Нідерландів і донецького ТОВ «Фінансово-промислова група «Альтком» Олександра Тісленка і Сергія Павлічєва. Основні тендерні перемоги групи «Альтком» припали на період, коли підготовку до Євро-2012 курував віце-прем’єр Борис Колесніков.

Натомість ТОВ «Фортіс Юкрейн», ВАТ «Будівельно-монтажний трест №8» (Білорусь) і компанію «Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE S.A.S.» (Туреччина) не допустили до аукціону. Претензії були різні: від неможливості відкрити завантажені в «Прозорро» документи «Фортіса» до неподання відомостей про наявність антикорупційної програми в «Онуру». Білоруси в одному місці пропозиції вказали 13 цементовозів, а в оборотно-сальдовій відомості тендерний комітет знайшов підтвердження лише 11 (подібні розходження були по бульдозерах і тягачах).

«Фортіс» у скарзі в АМКУ заявив, що після кількаразових переносів аукціону банківські гарантії допущеної пари «Альтіс» і «Альтком» вже були недійсні. Однак адмінколегія його не підтримала, прийнявши рішення всупереч власній практиці про визначення дати розкриття пропозицій (детальніше про це у блозі «Тонкощі тендерів «Борисполя»).