Тесть Насірова за мільярд перебудує перон аеропорту «Бориспіль»
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 13 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Альтіс-Констракшн» реконструкцію перону для повітряних суден термінального комплексу «D» за 1,05 млрд грн. Про це повідомляється у системі
До липня 2020 року виконають підготовчі й земляні роботи, влаштують штучні покриття та інженерне забезпечення тощо. Субпідрядник ТОВ «Альтіс-Спецбуд» влаштує зовнішнє водопостачання і водостічну мережу, а ТОВ «Борен-А» – реконструює існуючу ємність для води і встановить нову.
З усіх коштів 855,04 млн грн. піде на будівництво, а 193,86 млн грн. – на обладнання, перелік якого із цінами наведено у таблиці нижче.
Із загальної вартості обладнання найбільша сума в 81,28 млн грн. припадає на
За кошторисом, гарячекатана арматурна сталь коштує 19-23 тис грн./т, однак незрозуміло, чи ціна без ПДВ включає доставку. Природний рядовий пісок купили по 326 грн./куб. м.
Кубометр бетону марки В7,5 М100 10-20 мм коштує 1 288 грн., В15 М200 10-20 мм – 1 614 грн., В25 М350 10-20 мм – 1 697 грн., а В30 М400 10-20 мм – 1 870 грн. На ринку їх можна знайти у продажу без доставки по
Гарантійний строк на капітальні конструкції складає десять років, а на некапітальні – два роки. Передбачене забезпечення виконання договору в розмірі 2%.
На заробітну плату піде 22,65 млн грн., тобто два відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 9,56 млн грн.
Ціна угоди на півтора відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,06 млрд грн.
Компанія «Альтіс-Констракшн» входить у корпорацію «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського – тестя Романа Насірова, який з 2015 року очолював Державну фіскальну службу України.
Нагадаємо, Насіров був затриманий по «газовій справі Онищенка». Згодом його тесть і дружина Катерина Глімбовська внесли за нього заставу в розмірі 100 млн грн., що становить кілька відсотків від тендерних здобутків Глімбовського у 3,39 млрд грн. При цьому прокурори вимагали, аби застава йому була встановлена на рівні 2 млрд грн. Саме на стільки, за підрахунками НАБУ, завдав збитків державі Насіров, дозволивши фірмам Онищенка не заплатити у строк рентні платежі.
Єдиним допущеним конкурентом стало ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», що належить голландській фірмі «Альтком Б.В.» компанії «Altcom Global N.V.» з Нідерландів і донецького ТОВ «Фінансово-промислова група «Альтком» Олександра Тісленка і Сергія Павлічєва. Основні тендерні перемоги групи «Альтком» припали на період, коли підготовку до Євро-2012 курував віце-прем’єр Борис Колесніков.
Натомість ТОВ «Фортіс Юкрейн», ВАТ «Будівельно-монтажний трест №8» (Білорусь) і компанію «Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE S.A.S.» (Туреччина) не допустили до аукціону. Претензії були різні: від неможливості відкрити завантажені в «Прозорро» документи «Фортіса» до неподання відомостей про наявність антикорупційної програми в «Онуру». Білоруси в одному місці пропозиції вказали 13 цементовозів, а в оборотно-сальдовій відомості тендерний комітет знайшов підтвердження лише 11 (подібні розходження були по бульдозерах і тягачах).
«Фортіс» у скарзі в АМКУ заявив, що після кількаразових переносів аукціону банківські гарантії допущеної пари «Альтіс» і «Альтком» вже були недійсні. Однак адмінколегія його не підтримала, прийнявши рішення всупереч власній практиці про визначення дати розкриття пропозицій (детальніше про це у блозі «Тонкощі тендерів «Борисполя»).
|Найменування обладнання
|Од. виміру
|К-сть, од.
|Ціна, грн./од.
|Світлосигнальне обладнання
|Вогонь осьової лінії РД двонаправлений, заглиблений, зелений/зелений, з основою 8”, що встановлюється на прямолінійних ділянках
|шт.
|15,00
|65 408,33
|Вогонь осьової лінії РД двонаправлений, заглиблений, зелений/зелений, з основою 8″, що встановлюється ділянках повороту
|шт.
|37,00
|65 416,67
|Пристрій адресний на два напрями
|шт.
|52,00
|43 508,33
|Конектор первинний
|шт.
|52,00
|1 658,33
|Конектор вторинний
|шт.
|104,00
|1 245,83
|Ізолюючий трансформатор 100Вт 6А/6.6А (KR 641)
|шт.
|52,00
|12 683,33
|Спеціальний авіаційний кабель одножильний напругою до 5/10кВ перерізом 6мм2 BETAlux 5kV
|1000м
|1,50
|281 670,00
|Кабель з гумовою ізоляцією перерізом 2X4 мм2 НO7RN-2X4
|1000м
|2,40
|255 830,00
|Вогонь осьової лінії РД двонаправлений, заглиблений, зелений/зелений, з основою 8″, що встановлюється на прямолінійних ділянках
|шт.
|6,00
|65 416,67
|Вогонь осьової лінії РД двонаправлений, заглиблений, зелений/зелений, з основою 8″, що встановлюється ділянках повороту
|шт.
|2,00
|65 416,67
|Конектор первинний
|шт.
|13,00
|1 658,33
|Конектор вторинний
|шт.
|26,00
|1 245,83
|Кабель з гумовою ізоляцією перерізом 2X4 мм2 НO7RN-2X4
|1000м
|0,10
|255 830,00
|Кабель одножильний для заземлення перерізом 10 мм2 Су 1×10
|1000м
|0,10
|91 500,00
|Аеродромний знак напрямку руху
|шт.
|5,00
|224 246,67
|Основа для встановлення надземного вогню 008.1306 VC30T-B-45
|шт.
|11,00
|4 833,33
|Ламка муфта для встановлення наземного вогню
|шт.
|11,00
|1 533,33
|Конектор первинний
|шт.
|6,00
|1 658,33
|Конектор вторинний
|шт.
|10,00
|1 245,83
|Пристрій адресний на один напрям
|шт.
|4,00
|36 016,67
|Ізолюючий трансформатор 200Вт 6А/6.6А (KR 651)
|шт.
|4,00
|13 058,33
|Кабель з гумовою ізоляцією перерізом 2X4 мм2 H07RN-2X4
|1000м
|0,03
|255 830,00
|Кабель одножильний для заземлення перерізом 10 мм2 Су 1×10
|1000м
|0,03
|91 500,00
|Ущільнювальне кільце для закріплення основи надземних вогнів
|комплект
|13,00
|345,83
|Анкерні болти з гайками та шайбами для закріплення основи надземних вогнів
|комплект
|13,00
|3 158,33
|Технологічні трубопроводи системи ЦЗС
|Гідрантна колонка (в комплекті з колодязем) CARTER 60554 BDGH
|шт.
|32,00
|616 287,61
|Гідроамортизатор місткістю 50л SB330-50A1/662A10-16A
|шт.
|8,00
|233 313,94
|Засувка клинова фланцева, Ду 350, Ру16 з електроприводом вибухобезпечному виконанні
|шт.
|8,00
|1 038 320,03
|Pit-Box WL2668
|шт.
|4,00
|509 143,00
|Засувка клинова фланцева, Ду 100, Ру16
|шт.
|8,00
|117 513,44
|Засувка клинова фланцева, Ду 50, Ру16
|шт.
|12,00
|79 708,54
|Датчик тиску YOKOGAWA EJA 610
|шт.
|8,00
|159 508,46
|Вібраційний сигналізатор Vegaswing 61 Exd, 3/4, GL VEGATOR 122
|шт.
|4,00
|96 286,18
|Датчик температури WIKA TR-1 OL
|шт.
|8,00
|74 508,60
|Датчик загазованості АГАТ.468243.090
|шт.
|4,00
|14 375,77
|Трубний компенсатор DN 300. 1.4571PN16 Матеріал компенсатор-нержсталь Фланця ANSI ВТ350 сталь, Номінальний тиск PN16
|шт.
|8,00
|172 324,34
|Клинова засувка фланцева з рухомим клином,клас герметичності «А», Ду350, Ру=1,6 МПа з електроприводом у вибухозахищеному виконанні
|шт.
|4,00
|1 038 320,09
|Кран шаровий фланцовий Ду25мм для випуску повітря
|шт.
|18,00
|4 194,72
|Освітлення
|Щогли освітлювальні в комплекті (Н=25 м)
|шт.
|6,00
|1 699 492,78
|Щогли освітлювальні в комплекті (Н=18 м)
|шт.
|4,00
|901 350,00
|Система докування повітряних суден
|Інформаційне табло відображення інформації для пілота PDU SmartDOCK, РА3
|шт.
|13,00
|6 000 000,00
|Пластмасовий оптобокс на 12/24 волокна 12xSC Duplex, SM
|шт.
|13,00
|3 841,67
|Бокс електротехнічний пластиковий, 350x80x100, з монтажною панеллю
|шт.
|13,00
|1 758,33
|Конектор SC LightCrimp PLUS 50/125
|шт.
|52,00
|564,64
|Лоток на 24 термогільзи типа SMOUV(62 мм);
|шт.
|13,00
|1 015,58
|Термогільза типу SMOUV(62 мм)
|100шт.
|1,00
|4 523,74
|Пігтейл SC 50/125 1 м
|100шт.
|0,96
|57 680,00
|Колодка клемна(колір блакитний), 1p(D 5х5,3+2х6)
|шт.
|13,00
|59,17
|Колодка клемна(колір зелений), 1р(й 5×5,3+2×6)
|шт.
|13,00
|62,50
|Пристрій захисту від перенапруги тип 3, DA-275V/1S+1
|шт.
|13,00
|2 196,67
|Автоматичний вимикач масляний. PL6-В6/1
|шт.
|13,00
|214,17
|Бездротова мережа передачі даних. Устаткування
|Комутатор індустріальний 4 порта з РоЕ Сіsco
|шт.
|1,00
|29 668,06
|Адаптер живлення 170 Вт 57 В Сіsco
|шт.
|1,00
|47 923,33
|Оптичний інтерфейс 1 Gb Сіsco
|шт.
|1,00
|30 538,33
|Інжектор енергоживлення, 60 W, АІР-PWRINJ-60RGD2
|шт.
|3,00
|18 567,50
|Точка доступу бездротова 2,5/5 ГГц Сіsco
|шт.
|11,00
|41 883,33
|Антена 2,4 ГГц 13 дБ Сіsco
|шт.
|11,00
|13 976,67
|Антена 5 ГГц 14 дБ Сіsco
|шт.
|11,00
|13 976,67
|Кронштейн універсальний Сіsco
|шт.
|11,00
|2 312,50
|Адаптер енергоживлення Сіsco
|шт.
|8,00
|5 812,50
|Фітінг(5 шт.) Сіsco
|шт.
|2,00
|10 476,67
|Оптичний модуль Сіsco
|шт.
|8,00
|25 554,17
|Кріплення антени Сіsco
|комплект
|22,00
|2 312,50
|Ліцензія додаткова для підключення точки доступу(25 шт) Сіsco
|шт.
|2,00
|291 558,33
|Бездротова мережа передачі даних. Мережеве обладнання
|Комутатор оптичний 12 портів SFP Сіsco
|шт.
|2,00
|102 366,67
|Джерело безперебійного живлення 700 ВА Eaton
|шт.
|10,00
|13 944,17
|Оптичний інтерфейс 1 Gb Сіsco
|шт.
|24,00
|30 538,33
|Шафа напольна 42U Estap
|шт.
|1,00
|20 541,67
|Модуль вентиляторний на 4 вентилятори Estap
|шт.
|1,00
|3 987,50
|Організатор кабельний пластиковий Estap
|шт.
|2,00
|362,50
|Комплект заземлення з шиной Estap
|шт.
|1,00
|676,67
|Блок розеток 9 Shuco 2k
|комплект
|1,00
|3 820,00
|Патч-панель оптична на 24 порта SC
|шт.
|2,00
|60 409,91
|Шафа для розміщення обладнання зовнішня з обігрівом 800x600x300
|шт.
|10,00
|17 649,19
|Оптичний бокс на 12 портів SC
|шт.
|10,00
|8 833,69
|Адаптер на DIN-рейку
|шт.
|42,00
|489,00
|Комплект торцевих кришок для адаптера
|шт.
|42,00
|585,28
|Модуль RJ-45 АМР 6А
|шт.
|42,00
|673,33
|Патч-корд S FTP 6А
|шт.
|42,00
|516,58
|Пристрій захисту від перенапруги для мереж Ethernet
|шт.
|33,00
|2 625,00
|Пристрій захисту від перенапруги для мереж електроживлення 220 В
|шт.
|30,00
|1 975,00
|Пристрій захисту від перенапруги для мереж електроживлення 48 В
|шт.
|3,00
|1 975,00
|Устаткування ТП
|Щит електричний PDP-5.3
|шт.
|1,00
|92 701,67
|Щит електричний РDР-0.4
|шт.
|1,00
|78 181,67
|Щит електричний РDР-1
|шт.
|1,00
|98 341,67
|Щит електричний РDР-2
|шт.
|1,00
|98 341,67
|Щит електричний SP
|шт.
|1,00
|86 283,33
|Щит електричний артсвердловин 1
|шт.
|1,00
|86 283,33
|Щит електричний артсвердловин 2
|шт.
|1,00
|86 283,33
|Щит електричний КНС
|шт.
|1,00
|86 283,33
|Щит розподільчий індивідуального виготовлення 380/220(ЩР-01)
|шт.
|1,00
|10 600,00
|Щит розподільчий індивідуального виготовлення 380/220(ЩР-02.03,04)
|шт.
|3,00
|10600
|Вимикач автоматичний 380В, 800А в комплекті
|шт.
|6,00
|24 000,00
|Система охоронного телебачення (відеонагляд перону)
|Комутатор індустріальний 4 порта з PoE Cisco
|шт.
|10,00
|29 668,06
|Адаптер живлення 170 Вт 57 В Cisco
|шт.
|10,00
|47 923,33
|Оптичний інтерфейс 1 Gb Cisco
|шт.
|10,00
|30 538,33
|Цифрова відеокамера роботизована 1/2,8 CMOS 2 МР Реlсо
|комплект
|8,00
|176 805,85
|Кронштейн з кріпленням для камери роботизованої Esprit Реlсо
|шт.
|8,00
|3 112,63
|Кронштейн адаптер для кріплення трубу Реlсо
|шт.
|22,00
|4 036,92
|Кронштейн адаптер для виносного кріплення Esprit Реlсо
|шт.
|8,00
|3 687,87
|Цифрова відеокамера фіксована 3 MP Реlсо
|комплект
|22,00
|30 937,50
|Об’єктив для цифрової відеокамери 2,8-12 мм
|шт.
|22,00
|8 330,60
|Кожух камери 220 VAC/10W Реlсо
|комплект
|22,00
|10 921,50
|Дисковий масив 24 Тб
|шт.
|1,00
|1 303 381,50
|Каналізаційна насосна станція
|Насос занурювальний прод. 124,3 мЗ/год Н=21,7 м
|шт.
|2,00
|230 704,17
|Таль електричний канатний загального призначення ТЕ320-51120.00
|шт.
|2,00
|33 766,12
|Подрібнювач прод.228 мЗ/год MUFFIN MONSTER в комплекті з контролером та кріпленням
|комплект
|1,00
|1 339 999,17
|Шафа керування (3×13,5 кВт) з блоками контролю
|шт.
|1,00
|78 958,33
|Поплавковий вимикач (з кабелем)
|шт.
|4,00
|2 551,66
|Обладнання системи сигналізації огорожі
|Сенсорна лінія з попередньо установленими вібраційними датчиками
|м
|230,00
|1 770,41
|Модуль компенсації погодних умов МГ-6000
|шт
|3,00
|12 133,60
|Блок обробки сигнала БОС в металевому корпусі, ступінь захисту ІР65, FU-08 з блоком живлення 220 v АС/24vDC
|шт
|3,00
|34 754,88
|Оконечна з’єднуюча коробка для установки погоджуючого резистора та комутації сенсорної лінії
|шт
|25,00
|240,15
|Центральний контролер системи ЦК Т-Rех-6000
|шт
|1,00
|101 687,52
|Персональний комп’ютер графічної станції, сервер
|шт
|1,00
|51 141,12
|Комплект спеціального програмного забеспечення для системи Т-Rех LB-SP
|шт
|1,00
|80 125,20
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