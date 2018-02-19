Украинцев будут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ
Новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах, что находится на рассмотрении Верховной Радой Украины, предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга за услуги ЖКХ в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки.
Об этом пишет
Это связано с тем, что убытки коммунальных предприятий постоянно увеличиваются на фоне падения проплат со стороны населения за услуги ЖКХ. При этом возможность оформить пятилетнюю «рассрочку» на оплату коммунальных услуг ситуацию исправить не смогла.
В этом ситуации власти решили, что пеня станет тем инструментом, который будет стимулировать неплательщиков оплачивать ЖКХ вовремя.
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