Украинцев будут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ

Новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах, что находится на рассмотрении Верховной Радой Украины, предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга за услуги ЖКХ в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки.

Об этом пишет Зеркало недели .

Это связано с тем, что убытки коммунальных предприятий постоянно увеличиваются на фоне падения проплат со стороны населения за услуги ЖКХ. При этом возможность оформить пятилетнюю «рассрочку» на оплату коммунальных услуг ситуацию исправить не смогла.

В этом ситуации власти решили, что пеня станет тем инструментом, который будет стимулировать неплательщиков оплачивать ЖКХ вовремя.