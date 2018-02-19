Всемирный банк обсуждает с правительством Украины проект программы прямой бюджетной поддержки

"Программа предусматривает предоставление 800 млн долл. гарантий правительству Украины".

Всемирный банк продолжает обсуждать с правительством Украины проект программы прямой бюджетной поддержки Украины объемом 800 млн долларов.

Об этом в интервью ZN.UA сказал вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер.

"По сути, эта помощь позволит частично финансировать расходы, связанные с долговыми выплатами Украины. Программа предусматривает предоставление 800 млн долл. гарантий правительству Украины. Также сейчас мы обсуждаем ряд проектов в энергетическом секторе, надеемся привлечь инвестиции и в эти проекты. А еще мы хотели бы поддержать преобразования, которые будут происходить в агросекторе. Конечно, этим наша помощь не ограничится, в разработке - ряд проектов, касающихся медицинской сферы, социальной защиты, развития предпринимательства", - отметил представитель ВБ.

Напомним, что раньше во Всемирном банке предупредили, что Украина должна привести законопроект об Антикоррупционном суде в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, если заинтересована получить гарантии ВБ на сумму $800 миллионов.