Украинцам поднимут тарифы на электроэнергию

ЖКХ. платежки, коммуналка, субсидия

Нацкомиссия должна пересмотреть себестоимость «тока» с учетом роста тарифа на поставку из-за RAB-регулирования в ближайшее время.

Об этом говорится в материале Realist`a.

В своем консенсус-прогнозе Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) прогнозировало подорожание электроэнергии в этом году на 20%. Стоит отметить, что также в Украине подорожает поставка электроэнергии для оптовых потребителей. С 1 апреля значительно вырастут тарифы около 30 облэнерго. Больше всего — на 103% — вырастут тарифы у «ДТЭК Высоковольтные сети». Услуги«Киевэнерго» выросли в цене на 30?90%. В НКРЭКУ пояснили такое подорожание ростом средних зарплат, корректировкой расходов, увеличением доходов на инвестиции.

После в Антимонопольном комитете заявили, что Украине стоит хорошо подумать над тем, чтобы закупать электроэнергию за границей. Такая техническая возможность есть, кроме того, после всех повышений от НКРЭКУ в некоторых соседних странах стоимость электроэнергии оказалась значительно ниже украинской.


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