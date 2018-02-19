Государство 4 млрд грн направляет на развитие животноводства

4 млрд грн в 2018 году государство направляет на развитие животноводства, чтобы переломить отрицательную динамику и выйти на скромный рост в пределах нескольких процентов.

Об этом в интервью для ZN.UA сказал первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк. По его словам, при этом задействуется самый широкий перечень инструментов поддержки, направленных на игроков самого разного масштаба — от крупных холдингов до бабушек в селах.

«Бизнесу мы предлагаем компенсацию тела кредита на реконструкцию или создание с нуля животноводческих комплексов в объеме до 25% (что формирует эффективную ставку на уровне европейских 3%); погашение трети затрат на введенные в эксплуатацию комплексы, построенные инвестором за свои деньги; удешевление покупки высокопродуктивного поголовья, чтобы заполнить эти новые фермы; просто прямую дотацию в объеме 1500 грн на голову молочного поголовья. Хозяйства населения получат 2500 грн на каждого теленка, которого не сдадут перекупщикам, а дадут достичь 12 месяцев. Это должно выровнять сложившиеся в АПК секторальные диспропорции», — отметил замминистра.