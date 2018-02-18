НБУ: доля безналичных расчетов в Украине с использованием карт выросла до 39,3%

Национальный банк Украины (НБУ) подвел итоги 2017 года по количеству и денежному объему операций с платежными картами. Общая доля безналичных расчетов в Украине с использованием карт выросла до 39,3% (на 3,8% с начала 2017 года). За последние пять лет этот показатель вырос более, чем втрое (если считать с 1 января 2013 года), пишут AIN.UA.

НБУ: доля безналичных расчетов в Украине с использованием карт выросла до 39,3%

По деньгам львиную долю (почти 39%) среди безналичных операций с картами занимают расчеты в интернете — покупка товаров, оплата услуг и т.д. Если же оценивать количество операций — здесь лидируют расчеты в торговых сетях (50,6%).

НБУ: доля безналичных расчетов в Украине с использованием карт выросла до 39,3%

Всего в прошлом году украинцы совершили более 3 млрд операций с картами украинских банков на сумму 2,1 млрд грн (на 23,0% и 31,9% больше, чем годом ранее). Количество платежных карт на рынке Украины за год выросло на 3,9% и на начало 2018 года составляет 59,9 млн шт (из них порядка 35 млн активных). Количество бесконтактных карточек за год тоже выросло — на 37,8% за год (с 2 млн до 2,7 млн штук ).


Ольга Карпенко, AIN


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