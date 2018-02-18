Эрик Найман: Грядёт очередной глобальный кризис

«Финансовый шторм очень часто начинается с обвала рынка акций», — заявил Эрик Найман, финансовый эксперт. Мировой кризис начнется, по словам эксперта, если уже упали рынки акции, в ноябре, точно покажет конец мая. При этом Эрик Найман убежден, что кризис неизбежен, если он не начнется в 2018, то произойдет 2019.

Эксперт отметил, что экономика циклична, есть годы роста и падения. Мировая экономика уже 9 лет растет, значит скоро будет падание, а Украина за эти годы успела набрать долгов, которые начинает замещать платными рыночными долгами, которые в разы дороже. Сейчас нужно думать, как сокращать кредиты перед началом мирового кризиса, считает эксперт. «Когда экономика США чихает, то весь мир простужается. В этот момент Украина будет переживать экономический грипп в тяжелейшей форме. (…) Украина пропустила время на свершения реформ, а лакмусовая бумажка успешности реформ — это размер прямых иностранных инвестиций.» По мнению Наймана, госбюджет Украины работает даже не на выплату долгов, а на обслуживание этих долгов.

Две гири на шее у Украины выделил эксперт: 1) долги 2) демография. Безвизовый режим, отмечает эксперт, дал возможность увеличить темпы отъезда украинцев заграницу на работу, Украина теряет экономически активное население. «Украина, как Титаник. Все видят айсберг впереди, есть еще какие-то секунды от этого айсберга отвернуть, но капитан корабля занят другим и команда корабля занята другим, и пока мы движемся напрямую в этот айсберг».


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