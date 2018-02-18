«Маріупольавтодор» докинув улюбленому постачальнику 28% до вересневої ціни на щебінь

ККП «Маріупольавтодор» 14 лютого за результатами відкритих торгів уклало угоду з ТОВ «Промислово-будівельна компанія Метком» щодо поставки гранітного відсіву та щебеню загальною вартістю 8,16 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

За першим лотом замовлено 21 тис. тонн гранітного відсіву фракції 0-5 мм, де вартість тонни заклали на рівні 196,80 грн з ПДВ. У вересні «Маріупольавтодор» замовив «ПБК Метком» левову частину партії гранітного відсіву цієї ж фракції за ціною 170,4 грн/т.

9 тис. тонн гранітного щебеню фракції 5-10 мм у рамках другого лоту замовили за ціною 447,60 грн/т з ПДВ. По вересневому договору вартість більшої частини аналогічного щебеню від «ПБК Метком» становила 322,20 грн за тонну, що на 28% дешевше.

Матеріали мають бути доставлені «Маріупольавтодору» за рахунок продавця протягом трьох днів з моменту отримання заявки замовником.

На закупівлях по обох лотах конкуренцію переможцю склало криворізьке ТОВ «Торнадо Груп» Михайла Гавриловського.

Раніше зареєстрована у Донецьку, а з середини 2016 року у Києві, ТОВ «Промислово-Будівельна Компанія Метком» належить прописаному у Донецьку Олегу Попію. Він же сьогодні є одноосібним власником ТОВ «НПБ Промтехнологія», що спеціалізується на оптовій торгівлі деревиною.

Додамо, «ПБК Метком» зареєстрована у лютому 2010 року, уже через чотири місяці почала отримувати держпідряди. Перші замовлення компанія отримала від «Маріупольського морпорту» – 4,35 млн грн протягом 2010 року. Загальна вартість замовлень з моменту заснування фірми становить 35,59 млн грн. Основними замовниками є «Маріупольський морпорт» та «Маріупольавтодор».


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