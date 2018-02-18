«Маріупольавтодор» докинув улюбленому постачальнику 28% до вересневої ціни на щебінь
ККП «Маріупольавтодор» 14 лютого за результатами відкритих торгів уклало угоду з ТОВ «Промислово-будівельна компанія Метком» щодо поставки гранітного відсіву та щебеню загальною вартістю 8,16 млн грн. Про це повідомляється в системі «
За першим лотом замовлено 21 тис. тонн гранітного відсіву фракції 0-5 мм, де вартість тонни заклали на рівні 196,80 грн з ПДВ. У вересні «Маріупольавтодор»
9 тис. тонн гранітного щебеню фракції 5-10 мм у рамках другого лоту замовили за ціною 447,60 грн/т з ПДВ. По вересневому
Матеріали мають бути доставлені «Маріупольавтодору» за рахунок продавця протягом трьох днів з моменту отримання заявки замовником.
На закупівлях по обох лотах конкуренцію переможцю склало криворізьке ТОВ «Торнадо Груп» Михайла Гавриловського.
Раніше зареєстрована у Донецьку, а з середини 2016 року у Києві, ТОВ «Промислово-Будівельна Компанія Метком» належить прописаному у Донецьку Олегу Попію. Він же сьогодні є одноосібним власником ТОВ «НПБ Промтехнологія», що спеціалізується на оптовій торгівлі деревиною.
Додамо, «ПБК Метком» зареєстрована у лютому 2010 року, уже через чотири місяці почала отримувати держпідряди. Перші замовлення компанія отримала від «Маріупольського морпорту» – 4,35 млн грн протягом 2010 року. Загальна вартість замовлень з моменту заснування фірми становить 35,59 млн грн. Основними замовниками є «Маріупольський морпорт» та «Маріупольавтодор».
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