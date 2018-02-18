Одесити на 14% підняли роялті з онлайн-платежів киян за комуналку – до 0,25%

КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» КМДА 2 січня уклало угоду з ТОВ «Герц» про послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням на 10,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про «Автоматизовану систему прийому та обліку комунальних платежів» («АСОКП»), призначену для формування рахунків за житлово-комунальні послуги та обміну інформацією з банківськими та фінансовими установами про здійснені платежі.

Замовник виплачує фірмі роялті в розмірі 0,25% від суми кожного платежу, але не більше 10,00 млн грн.

У минулому році ставка роялті «Герцу» складала 0,22%, що на 14% нижче. Причому тоді додатковою угодою передбачили знижку на січень-березень до 0,18%, а це принаймні на третину дешевше від теперішнього рівня. Замовник вказав, що вся сума була оплачена.

Як і торік, нинішню закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. Згідно обґрунтування, ліцензіаром програми є одеська компанія «Герц», тому лише цей підрядник може видати ліцензію на право користування нею в 2018 році.

У 2016 році аналогічні послуги без торгів замовили у київського ТОВ « ПО Сервіс Плюс», заснованого тим же «Герцом», Тетяною Шевчук і Миколою Тарнавським. Тоді з 10,00 млн грн. було виплачено 4,19 млн грн.

Вперше «АСОКП» придбали у 2015 році саме у « ПО Сервіс Плюс», причому на тендер більше ніхто не прийшов. Вартість угоди строком на 11-31 грудня становила 77 500 грн.

Через одеську фірму «Герц» проходить більшість комунальних платежів одеситів. Нею володіють Костянтин Ткач, Геннадій Беседовський і Дмитро Нікітін – власники ТОВ «Аверс» разом із китайськими фірмами «Авалон Трейдінг Інтернешнл Лімітед» і «Тек Стронг Груп Лімітед». У 2005 році Ткач і Беседовський заснували ТОВ «Аверс Строй», яке нині належить Сергію Бойку та Ігорю Шабанову.