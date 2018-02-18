Одесити на 14% підняли роялті з онлайн-платежів киян за комуналку – до 0,25%
КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» КМДА 2 січня уклало угоду з ТОВ «Герц» про послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням на 10,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Йдеться про «Автоматизовану систему прийому та обліку комунальних платежів» («АСОКП»),
Замовник виплачує фірмі роялті в розмірі 0,25% від суми кожного платежу, але не більше 10,00 млн грн.
У минулому році ставка роялті «Герцу» складала 0,22%, що на 14% нижче. Причому тоді додатковою угодою передбачили знижку на січень-березень до 0,18%, а це принаймні на третину дешевше від теперішнього рівня. Замовник вказав, що вся сума була оплачена.
Як і торік, нинішню закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. Згідно обґрунтування, ліцензіаром програми є одеська компанія «Герц», тому лише цей підрядник може видати ліцензію на право користування нею в 2018 році.
У 2016 році аналогічні послуги без торгів замовили у київського ТОВ «ПО Сервіс Плюс», заснованого тим же «Герцом», Тетяною Шевчук і Миколою Тарнавським. Тоді з 10,00 млн грн. було виплачено 4,19 млн грн.
Вперше «АСОКП» придбали у 2015 році саме у «ПО Сервіс Плюс», причому на тендер більше ніхто не прийшов. Вартість угоди строком на 11-31 грудня становила
Через одеську фірму
Директором
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